Denuncian una agresión de seis menores a una compañera en una clase de gimnasia en Barakaldo

La clase de gimnasia de este pasado jueves se convirtió en una pesadilla para la pequeña Mariam. Según ha denunciado su familia ante la Policía Local de Barakaldo, la menor, de 10 años, sufrió una agresión a manos de seis compañeros de clase que se saldó con múltiples arañazos de hasta 6,5 centímetros en la cara y en el nacimiento del pelo, así como un hematoma en un brazo. El suceso se produjo en el colegio público de El Pilar minutos después de mediodía. «Uno de los niños la llamó gorda, ella le dijo que no le insultara y se sumaron otros cinco niños más que empezaron a pegarla», relató una tía de la menor.

Según recoge la denuncia presentada, la pequeña afirmó que el profesor responsable de la clase no actuó en el momento del ataque. Afirman que se encontraba «en el lugar de los hechos», pero «mirando una ‘tablet’», cuando tuvo lugar el suceso. «La niña hace constar que, aunque no solicitó ayuda a dicho profesor, este no la atendió en ningún momento ni durante, ni después de la agresión», señala la declaración interpuesta en dependencias policiales.

La pequeña no acudió ayer a clase. «Está mal», aseguró su tía, quien insistió en que la familia quiere esperar hasta que se llegue a una solución. «Hasta ahora, alguna vez la habían insultado porque está rellenita, pero luego su tutor hacía que los niños le pidieran perdón», apuntó la familia. La mujer explicó que, tras el ataque, su sobrina tuvo que lavarse la sangre de la cara por su propia cuenta y aseguró que en aquel momento no se informó a la dirección del centro: «Fue una auxiliar del comedor la que vio cómo tenía la cara, habló con ella y avisó a la directora».

LA CLAVE Antecedentes «Hasta ahora la habían insultado, pero su tutor hacía que le pidieran perdon»

El aviso a la familia se produjo pasadas las dos y media, si bien entonces los padres no tuvieron constancia de la gravedad del ataque por lo que decidieron esperar al final de las clases. Así lo señaló ayer la tía de la menor, quien relató que sólo al recogerla a las cuatro y media vieron el estado de la pequeña. «El susto vino cuando salió de clase y vimos que estaba toda arañada», incidió. Los responsables del centro, según esta versión, explicaron que la niña había sufrido una caída en gimnasia y que unos niños la habían golpeado, como consecuencia de lo cual tenía unos pequeños arañazos en la cara por si querían ir a verla.

La familia llevó a la niña a un hospital para que le atendieran de sus heridas. Tal y como aparece en el parte médico, los sanitarios descubrieron que la menor tenía «múltiples erosiones superficiales» en la línea del pelo, detrás de la oreja, en el ojo izquierdo, en la zona de la mandíbula, en el cuello, en una oreja y en el hombro, así como una de más de cinco centímetros en el párpado derecho, entre otras. También le hallaron un hematoma de seis por cinco centímetros en la cara lateral de uno de los brazos.