El único albergue vasco regentado por discapacitados cumple un lustro

El único albergue de Euskadi gestionado íntegramente por discapacitados ha celebrado esta mañana su quinto aniversario con unas cifras de las que «se congratulan»: han acogido cerca de 40.000 turistas desde su apertura. El BBK Bilbao Good Hostel, situado a un par de minutos de la salida de metro de Bolueta, dispone de 104 plazas repartidas en habitaciones de 4, 6 u 8 literas. «Buscábamos un estilo europeo de albergue muy cuidado y barato. Es lo que ahora llaman 'lowxury', es decir, lujo de bajo coste», describe Txema Franco, director de Lantegi Batuak y uno de los promotores de la iniciativa. «En toda España solo hay otro espacio como este en Barcelona. Esperamos ser el precedente de muchos más».

Maiteder Estévez, encargada del establecimiento, padece una discapacidad de cuello y espalda que reconoce con orgullo. «Nunca me ha supuesto ningún problema, salvo la envidia de mi cuadrilla cuando me salto la cola», bromea. «Además de ofrecer un servicio de calidad a la ciudad, el hostal es un lugar de integración, un espacio donde normalizamos la discapacidad y fomentamos la tolerancia». En su primer lustro, el albergue ha creado 25 nuevos puestos de trabajo en los que se han rotado diferentes personas con discapacidad. La mayoría de los casos no cuentan con experiencia previa en el sector de la hostelería, por lo que Lantegi Batuak les ofrece unos cursos de formación específica.

Izaskun Zorrilla tiene 32 años y forma parte del equipo de mantenimiento desde prácticamente la inauguración. «Antes trabajé con mi madre en un bar. Allí estaba muy protegida por el entorno familiar. Aquí he aprendido a ser independiente». Reconoce, sin embargo, que le costó mucho aprender a hacer las camas ‘al estilo’ hotel . «Tuve que llevarme un nórdico y la funda a casa para ensayar». Su compañero, Asier Martínez, ha continuado los pasos de una saga de limpiadores profesionales. «Mi padre tenía una empresa y mi madre trabaja en el Arriaga. Desde pequeño me gustaba el orden y la limpieza. Siempre fui detallista». En el hostal hace de todo, desde los baños o las habitaciones, hasta servir las comidas.

Alarmas de luces y barandillas para ciegos

El albergue está perfectamente adaptado para todo tipo de discapacidades. «Normalmente, la hostelería solamente se centra en la movilidad reducida. Nosotros ofrecemos todo tipo de facilidades», defiende Estevez. Disponen de alarmas con luces para las personas con problemas auditivos, barandillas que marcan el piso con señaletica braille, iconografía muy sencilla para aquellos que padecen discapacidad intelectual... Las cifras recopiladas durante estos cinco años muestran que la media de edad de los clientes ronda los 25 años y son principalmente grupos grandes.

No es el caso del joven que descansaba esta mañana en la sala de estar. Emilio Gamboa, un skater profesional acostumbrado a viajar por toda Europa, llegó hace unos días a Bilbao. «Soy de Noruega, pero mis raíces están en Chile. He venido a España para aprender castellano y poder visitar a mis abuelos en Sudamérica», asegura en un perfecto inglés. Gamboa viaja de hostal en hostal a la búsqueda de los mejores skateparks. «Elegí el albergue porque parecía bonito, está cuidado y tiene un precio barato. Además, el ambiente me resulta cercano». No se había dado cuenta de que estaba regentado únicamente por personas con discapacidad.