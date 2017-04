Los ladrones de gasolina de Santutxu

Los vecinos de la plaza Bastida y alrededores, en la zona del Carmelo, en Santutxu, están preocupados por una nueva modalidad delictiva: el robo de gasolina. Desde hace aproximadamente un mes, durante las noches, se han registrado al menos una decena de sustracciones de combustible en coches aparcados en un garaje comunitario. El caso tiene una peculiaridad. Los ladrones, en lugar de extraer la gasolina mediante una manguera por el tapón, realizan una perforación en el depósito por los bajos del vehículo. De esta forma y con la ayuda de algún balde recogen el líquido.

LA CLAVE Faena.Un afectado llegóhasta la gasolineray de inmediato volvió a quedarse en la reserva

El problema para los afectados no radica sólo en la pérdida del combustible: el agujero abierto en la pieza les obliga a cambiar el tanque completo, que puede llegar a costar unos 500 euros, y les deja sin medio de transporte durante semanas, explican en un taller de la zona, donde han reparado ya varios turismos con esta avería.

«Es una faena. Nosotros íbamos al médico y tuvimos que pedir un taxi. Llevamos días con el coche en el garaje y nos han dicho que por lo menos hasta dentro de diez días no nos lo devuelven porque falta el tapón», explican Mari Carmen y Honorio, un matrimonio afectado. En su caso, el seguro les cubre la reparación porque tienen una póliza que incluye el robo.

Un vigilante durante el día

Uno de sus vecinos se percató del robo en marcha. «Pudo llegar hasta la gasolinera más cercana, pero al momento volvió a quedarse en reserva», lo que despertó sus sospechas. Otra familia se iba de viaje en Semana Santa y cuando fueron a coger el coche no pudieron ni arrancar. La pareja cree que muchos propietarios «que no suelen mover el coche, porque la mayoría somos gente mayor», aún no se habrán percatado del estropicio. Calculan que por el momento puede haber una decena de casos en un garaje de tres plantas con 192 vecinos y medio millar de plazas, muchas de ellas alquiladas, por lo que «hay mucha movilidad con las llaves».

En el garaje hay un vigilante durante el día, pero los robos se han registrado por la noche. Sospechan que los ladrones utilizan un «sacabocados» para perforar el depósito y un cubo para recoger el líquido que se desborda. Han llegado a esta conclusión al ver las manchas que dejan en el suelo de las parcelas. «Son muy listos, van a lo que van, a por gasolina, el coche ni lo tocan. Supongo que vendrán con algún vehículo, no se lo van a llevar en la mano», barruntan.

Mari Carmen y Honorio presentaron una denuncia el pasado jueves ante la comisaría de la Ertzaintza en Txurdinaga, donde ese mismo día atendieron tres casos similares. «Vinieron unos ertzainas y se fueron sin sacar fotos ni huellas ni nada», protestan. La comunidad ha decidido colocar carteles disuasorios y tampoco descartan pagar entre todos vigilancia nocturna.