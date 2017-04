«Regateamos hasta el kilovatio de electricidad»

Asume con ilusión el encargo de dirigir el timón del Colegio de Administradores de Fincas de Bizkaia. Aunque suponga «todo un reto» sustituir a Luis de Prado, que por algo habrá sido presidente del gremio en el territorio los últimos 29 años. Pero Pablo Abascal asegura haberse rodeado del «mejor equipo, gente joven y muy preparada», para mantener –y optimizar si cabe, «porque todavía hay mercado»–, el rumbo alcista de un sector que ya se ha hecho imprescindible en las gestiones más cotidianas de la sociedad como son las de las comunidades de vecinos.

No en vano, su gestión representa ya «el 2% del PIB» del territorio. Un atractivo económico que ha fomentado el intrusismo y también algún que otro caso de fraude, como el de un gestor de Rekalde –«no colegiado», subraya– destapado en enero por este periódico y que pudo estafar 100.000 euros a casi 20 portales de este barrio bilbaíno. En ese sentido, confía en avanzar en el «reconocimiento de nuestra labor profesional, de garantías y cualificada». Y que a todo ello contribuya su dilatada experiencia. Porque en tres décadas no ha dejado de aprender y formarse, pero siempre bien anclado a sus inicios, «cuando administraba barcos en Ondarroa».

¿Tienen mucho en común la pesca y las comunidades de vecinos?

No se trata de eso. Lo que ha cambiado, y mucho, es nuestro trabajo en estos años. Cuando empecé yo sólo llevaba nóminas, contratos... Hemos pasado de ser meros contables a administradores en el más amplio sentido de la palabra.

Ahora nada se mueve en un portal sin su supervisión.

Es que la presencia de un profesional en la gestión es necesaria para casi todo. Antes el presidente de la comunidad tenía un listado al que recurría siempre con el electricista, el fontanero, el carpintero... Hacías balance de ingresos y gastos. No había más. Ahora nosotros buscamos siempre la mejor opción, y la más económica.

¿Se refiere al mantenimiento habitual del edificio?

Un poco a todo, pero sí, también. Regateamos hasta el precio de un kilovatio de electricidad, o el litro de gasóleo, el gremio más apañado... Al que duda, siempre le digo que a una comunidad le sale mucho más rentable tener un administrador que no tenerlo.

Lo cierto es que la burocracia ha complicado mucho la gestión...

El papeleo ahora es muy grande. Al margen del tiempo que el vecino ya no quiere perder en estas cosas, las normativas son complicadas de entender y cambian constantemente. Por eso nuestro reciclaje debe ser continuo. ¡Aun así tengo que llevar una "chuleta" a la junta con los porcentajes con las mayorías necesarias porque no las acaban de cambiar otra vez y no me las sé! Barreras arquitectónicas, accesibilidad... Son muchas cosas nuevas. Y nos implicamos incluso en la convivencia.

¿Median en conflictos vecinales?

Por supuesto. Desde el que cuelga mal la ropa a temas de olores. Recuerdo el caso de un cachorro que, cuando se quedaba solo, no dejaba de ladrar. Y el dueño volvía de madrugada porque trabaja en un bar. Hablé con la protectora de animales, que me aconsejó que le dejáramos un calcetín viejo del propietario al perro. Mano de santo.

Con tanta reforma como hay ahora, tendrán más trabajo que nunca.

¡Yo habré hecho ya más fachadas que un arquitecto! Conozco el mercado, las empresas solventes y serias, las que financian las obras, los técnicos que las dirigen... El administrador es el primer interesado en que la obra le vaya bien.

Manejan mucho dinero.

Se dice que los administradores de fincas representamos ya el 2% del PIB del territorio, que cada profesional puede manejar más de 3.000 euros al día.

Y atraen a mucho interesado en participar en el negocio.

Hay personas que sondean donde hay dinero, sí. En Bizkaia somos 554 colegiados, pero hay otra cantidad que no creo que llegue a ser el doble, que abren su local al margen de nuestra protección y garantía. Aunque sean titulados en derecho o economistas, como muchos de nosotros. O no. Es una pena porque sus clientes no tienen el respaldo de colegio que garantiza la formación y el reciclaje, el respeto a un código deontológico y, en definitiva, un servicio de mayor calidad.

Pero, ¿funcionan al margen de la legalidad?

Lo que digo es que deberían regularizar su situación a través el colegio, funcionar con las garantías que les ofrecemos. Un particular no suele hacerse un seguro privado porque puede ser un precio disparatado. Y, lo que está claro es que, según una sentencia del Tribunal supremo, sólo puede llamarse administrador de fincas el que está colegiado.

¿De ahí al proliferación de locales que anuncian 'gestores', 'asesores', no administradores de fincas como tal...?

Efectivamente, porque además, la Ley de Propiedad Horizontal dice que nuestra figura debe realizarla personal acreditado...

¿Y qué plantea hacer contra los casos de fraude en el gremio?

Son muy aislados. El último, el del gestor del barrio de Rekalde. Hay que remarcar que no estaba colegiado, porque de haberlo estado sus clientes habrían tenido un seguro para no perder su dinero. Al estar fuera del colectivo no podemos hacer nada.

¿Conoce más casos de profesionales que hayan "metido mano" a las cuentas de comunidades?

En el colectivo sólo tuvimos uno hace unos años en Getxo y le dimos de baja. Además, no acabó siendo tan grave como parecía al principio. Se hablaba de mucho dinero, pero al final nuestro seguro sólo tuvo que pagar 8.000 euros por lo que pudo ser una mala gestión, no estafa. Lo de Rekalde sí. Si sirve de algo, comentar que la única vez que ha faltado dinero en una comunidad mía fue porque un presidente lo había sacado para matricular a sus hijos en la universidad. Lo tuvo que devolver de inmediato.

Muchos vecinos analizan ahora con lupa la gestión del administrador de fincas. ¿Pagan justos por pecadores?

No hay incidencias de colegiados a pesar de los grandes volúmenes económicos que manejamos, insisto. El problema nos afecta a todos los gremios, no solo a nuestro colectivo. La sociedad está crispada. Medicina, seguros, ingeniería... Sus responsables me confiesan que sus clientes están muy agresivos, críticos. Pero el mercado está así y hay que asumirlo. Hay que trabajar lo mejor posible para evitar hacer nada mal. Y, sobre todo, tener mucha mano izquierda.

Alguna queja ya recibirán...

Cada año pueden llegarnos 50 quejas de cualquier ciudadano y, tras estudiarlas todas, tramitar unas 15. Pero normalmente todo queda en problemas subsanables, de gestión. El último contencioso administrativo que abrió el colegio fue contra una miembro a la que se le sancionó por una actitud contraria al código deontológico.

Y la equiparación de sexos, ¿se cumple en el sector?

Yo creo que las mujeres serán las que gobiernen el colegio en las próximas legislaturas. Ahora los hombres somos el 55% de los socios, pero en la franja de edad de 35 a 45 años ya hay un 53% de féminas. Cuando haya elecciones dentro de cuatro años, habrá más mujeres tanto en la junta de gobierno como en el colectivo. Otra cosa es el reconocimiento que se merecen y a veces no perciben en la sociedad...

¿No se le trata igual a la administradora de fincas?

Recibo alguna queja de compañeras. Si una administradora de fincas plantea algo, a veces se lo pueden cuestionar. Y están tanto o más preparadas que nosotros.

¿Qué pretende hacer para asentar al colectivo?

Sobre todo que la sociedad nos reconozca como un colectivo de garantías y cualificado, dinámico. Y para lograrlo vamos a dar mucha guerra en la calle con campañas, jornadas... Vamos a gastar en imagen, en comunicarnos con la ciudadanía.

¿Hay margen de crecimiento para el administrador de fincas?

Sin duda. Hemos crecido mucho, pero sólo gestionamos el 60% de las propiedades de Bizkaia. Se trata de 80.000 inmuebles que se corresponden con 468.000 viviendas. Todavía tenemos un margen de mercado tremendo.