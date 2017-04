Una cuadrilla de Irala busca hacer diana en Las Vegas

Parapetada tras la barra del bar, Jasone se esmeraba la semana pasada en atender a la clientela. Las comandas de pintxos, zuritos y cafés se sucedían sin descanso. Muchos de los parroquianos que apuraban sus tragos acodados en el mostrador no podían imaginar siquiera que la hostelera que les atendía en un rincón de Irala iba a partir en cuestión de horas a Las Vegas a disputar la final mundial de dardos electrónicos por equipos.

Eder, su pareja dentro y fuera del establecimiento, es también su compañero de equipo. «Yo empecé a jugar cuando le conocí; él ya participaba en torneos entonces», sostiene Jasone. Hace un año se unieron a Oier y Miriam, a quienes conocieron jugando, y el pasado diciembre se proclamaron ganadores del campeonato nacional por equipos organizado en Vigo por Radikal Darts en la modalidad ‘cricket’. Fue su pase a la final mundial, que se prolongará hasta el miércoles en una sala de juegos de Las Vegas. «Ha sido la primera vez que cruzábamos el charco y estaba más nervioso por el vuelo que por la competición», asegura Eder.

LAS CLAVES Victoria improvisada

«El fin de semana que ganamos el campeonato nacional teníamos pensado ir a otro torneo» Falta de profesionalización

«En España muy poca gente vive de los dardos electrónicos. Dos o tres personas contadas»

El camino para llegar hasta allí ha estado cuajado de casualidades. «El fin de semana que ganamos el Campeonato de España estábamos clasificados para otro torneo en Torremolinos. En principio íbamos a bajar allí, pero al final nos decantamos por Vigo», rememora Oier. En la ciudad gallega les esperaba la rutina habitual en este tipo de campeonatos: un trasiego constante de jugadores lanzando dardos a las cerca de doscientas dianas que se concentraban en el pabellón. «Empezamos a jugar a las ocho de la mañana y la final fue a las dos de la madrugada».

El dilatado tiempo de competición puede sorprender a quien no esté familiarizado con estos campeonatos, pero ellos relativizan. «Ese día jugamos unas quince partidas», evoca Jasone, quien explica que lo fundamental es no perder la concentración a pesar del inevitable cansancio generado por el discurrir de las horas. «Ganar una partida tras otra te da confianza y te ayuda a la hora de jugar». Todos coinciden en señalar que las ganas de disfrutar resultan claves para la victoria. «A Vigo fuimos sin ningún tipo de expectativa y eso nos ayudó. Muchas veces las ansias por ganar te hacen perder los nervios y hasta la compostura», reflexionan.

Jugadores amateur

Este componente lúdico no contribuye, precisamente, a que los tiradores se profesionalicen. «Yo jamás me lo he planteado. En España muy poca gente vive de los dardos electrónicos: dos o tres personas contadas», asegura Oier, para quien el principal aliciente del juego reside en que te permite «crear vínculos con personas que no conocerías de otra manera, porque te encuentras con gente muy dispar».

Ellos son el mejor ejemplo de esta diversidad de perfiles. Miriam es educadora infantil y Oier ha trabajado siempre en la construcción. Ambos han forjado su amistad al calor del ‘Kafe Andel’, el bar regentado por Jasone y Eder, quienes antes de embarcarse en el proyecto hostelero trabajaban como diseñadora gráfica y electricista, respectivamente. Por unos días, las sesiones de entrenamiento en el bar serán sustituidas por el ambiente efervescente y siempre excesivo de las Vegas. La competición, auspiciada por la asociación nacional de dardos del país norteamericano, repartirá premios por un valor total de medio millón de dólares.

Ellos aspiran a atrapar parte del bote con un trébol de cuatro hojas que Jasone llevó encima en la final nacional como único amuleto. «Me lo regaló mi padre y espero que me dé suerte», pronostica risueña ante la mirada de Ander, para quien el viaje es el último paso de un recorrido que emprendió guiado por su afán de conocer mundo. «Empecé a jugar porque un amigo me dijo que podía viajar gratis jugando a los dardos y al final hemos llegado hasta aquí», se sonríe.