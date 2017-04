El aeropuerto gastó 1,3 millones de euros en 2011 en un radar que aún no ha estrenado

El aeropuerto de Bilbao, a través de la sociedad pública Aena, encargó a comienzos de 2011 la compra e instalación de un radar de tierra (SMR) en la vieja torre de control de Sondika. El objetivo de la adquisición de esta herramienta era proporcionar a los controladores datos sobre lo que sucede en el campo de vuelos de Loiu. La idea pasaba porque el sistema detallara la posición y el movimiento de los diferentes aviones que se preparan para despegar o que acaban de aterrizar. También se pretendía que fuera un vigía y que pudiera detectar una emergencia, como una invasión de pista por parte de un coche o furgoneta. Se reservaron 1,34 millones de euros para este cometido.

LA CLAVE Problemática

El dispositivo emite y la señal llega a la base de la nueva torre, donde se pierde y no es procesada

Sin embargo, seis años después, el radar aún no se ha estrenado y, según las fuentes consultadas, no tiene utilidad alguna porque las señales que aporta «no son compatibles» con los sistemas informáticos de los ordenadores que utiliza el personal de la torre. Es decir, el radar funciona, pero la información que traslada no se puede procesar.

Lo del sistema SMR, que está instalado en lo alto de la antigua torre de Sondika, es una historia difícil de explicar. Aena mantiene abierto el expediente de licitación desde el 14 de febrero de 2011. No ha dado el equipo por recepcionado. El Gobierno, por su parte, sostiene que el radar está aún «en fase de pruebas». Así lo asegura el Ejecutivo central en una respuesta proporcionada a Jon Iñarritu, senador de EH Bildu, que se interesó por este equipamiento.

194 emergencias atendidas desde el exterior en tres años Casi 200 veces acudieron los servicios de emergencia de la red sanitaria vasca al aeropuerto de Loiu en los años 2014, 2015 y 2016, según se asegura en una respuesta del Gobierno central a una pregunta formulada por EH Bildu en el Senado. Estas urgencias fueron atendidas por personal exterior del aeródromo, ya que 'La Paloma' carece de servicio médico desde el verano de 2012, cuando cerró por los recortes económicos con el objetivo de ahorrar 200.000 euros al año. De entre los tres últimos, 2016 fue el ejercicio con más intervenciones (75) frente a 59 de 2015 y 60 de 2014. El Ejecutivo de Mariano Rajoy asegura que el aeropuerto de Loiu «cumple escrupolasamente la legislación», ya que «no es obligatorio» contar con médico en terminales con un volumen de tráfico como el de Bilbao.

Al parecer, según ha podido saber EL CORREO, el problema radicaría en una errónea redacción de los pliegos de condiciones que rigieron el concurso público para el suministro. En los papeles podría no figurar la partida para hacer compatible el radar con el sistema informático que se utiliza para el control del espacio aéreo, que ha sido confeccionado por la firma tecnológica Indra y es exclusivo para estas tareas. No se utiliza en ningún otro ámbito. La empresa adjudicataria (Núcleo Común y Control S. L.) habría aludido a esta posible deficiencia para argumentar que realizó el encargo correctamente. Por el momento se desconoce si hay un enfrentamiento judicial entre las partes. Por su parte, Aena y Enaire (la empresa pública que gestiona los cielos españoles) han preferido no hacer declaraciones sobre este asunto.

En uso en otros aeródromos

Lo cierto es que el SMR emite. Así lo asegura el Gobierno, que tiene en perspectiva, además, medir la intensidad de la señal en las viviendas cercanas. El eco llega mediante un cable de fibra óptica a la nueva torre, ubicada a un kilómetro de la vieja, pero en la base se pierde su rastro. Un dispositivo de este tipo tiene una gran utilidad. Sin los datos que aporta, el controlador tiene que hacer un seguimiento visual de lo que pasa en tierra. Este tipo de radar lleva años funcionando en Barajas, Barcelona o Palma de Mallorca, y su uso podría haber evitado, por ejemplo, el accidente de Los Rodeos, en Tenerife, en 1977, el siniestro más mortífero de la historia de la aviación mundial (583 muertos) cuando chocaron un avión que despegaba y otro que aterrizaba.