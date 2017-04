«Llego a estar en casa y tiro al novio de mi madre por la ventana»

«Llego a estar en casa y este tío sale por la ventana o rodando por las escaleras, porque a mi madre no permito que la toque». La que habla es Beatriz, la hija mayor de la mujer que en la noche del pasado miércoles fue supuestamente agredida por un individuo en su vivienda en la plaza Corazón de María de San Francisco. A sus 20 años, Beatriz (nombre ficticio) no estaba en casa cuando la Policía local de Bilbao se llevó al novio de su madre a la comisaría de Miribilla para identificarle, ya que no portaba documentación, imputado por un supuesto delito de violencia de género. El mismo individuo que aportó un nombre y apellido falsos y que fue puesto en libertad poco después, sin esperar a que la Ertzaintza y la Policía Nacional enviasen el resultado del análisis de sus huellas donde se alertaba de que sobre él pesan tres órdenes de ingreso en prisión de tres juzgados distintos.

Desde entonces, R. H., de 39 años y con numerosos antecedentes por robos con violencia, se encuentra en paradero desconocido. Cuando la Policía de Bilbao se dio cuenta de quién era esta persona, la víctima y tres de sus hijos fueron trasladados a un piso social para garantizar su integridad física. En una conversación con EL CORREO, Beatriz explica que R. H, de nacionalidad italiana y origen bosnio, llevaba viviendo con ellos en Bilbao unos 4 meses. Asegura que normalmente se comportaba «bien» con ellos, «como si fuese un padre», y que sólo se ponía violento «cuando se le iba la cabeza». Pero lo que tiene claro es que no habría permitido ningún tipo de agresión hacia su madre.

Lluvia de críticas

La puesta en libertad de este individuo provocó ayer un chaparrón de críticas políticas y sindicales. El Sindicato Vasco de Policías y Emergencias (SVPE) confiesa que lo ocurrido les ha dejado «mal sabor de boca». Desde la central con amplia representación en la Policía local, en todo caso, exigen que se tomen las «medidas» necesarias para que esto «no vuelva a suceder». Entre sus propuestas se encuentra que se «compatibilicen» los sistemas de detección de huellas y las bases de datos de las distintas fuerzas de seguridad y que se establezcan protocolos claros de actuación. El sindicato Erne, el mayoritario de la Ertzaintza, relaciona lo ocurrido con un problema de «coordinación» entre la Policía vasca y los cuerpos locales y asegura que los agentes, además, no pueden realizar correctamente determinadas diligencias por la «presión» de los jueces y fiscales en relación a los tiempos de detención.

También los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Bilbao critican la puesta en libertad y piden explicaciones al concejal de Seguridad Ciudadana, Tomás del Hierro, que comparecerá en el Consistorio a petición de varios grupos. La concejala de EH Bildu Alba Fatuarte lamentó la «descoordinación» que se ha producido en un caso especialmente grave, por tratarse de un episodio de violencia de género en una región que cuenta con el «mayor ratio de policías por habitante».

El portavoz del PP de Bilbao, Luis Eguiluz, emplazó al Gobierno municipal a aclarar el «patinazo» de la guardia urbana y lamentó que la coordinación entre cuerpos policiales «haya fallado de esta manera».

Por su parte, la portavoz de Udalberri, Carmen Muñoz, consideró «increíble» que se dejara en libertad «por una negligencia» al presunto maltratador y calificó de «insuficientes y inaceptables» las explicaciones del Ayuntamiento. Además, Conchi García, representante de Ganemos Goazen Bilbao, opinó que este caso es consecuencia de la «falta de acceso de las Policías locales a las bases de datos del resto de cuerpos policiales».