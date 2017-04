«¿Por qué tengo que saber yo qué día juega el Athletic?»

Salvo capricho, la excursión no iba a salir por más de 60 ó 70 euros, la mitad para el billete de autobús, ida y vuelta de Bilbao a Lerma (Burgos) el pasado 14 de abril, y otro tanto para el menú, que al ser festivo (era Viernes Santo) sube. No imaginaba Carmen Ruiz que a la vuelta de la escapada le esperaba una 'propina' de 320 euros largos y un susto monumental. Vecina de Amorebieta, se acercó temprano con una amiga en coche a Bilbao. «No teníamos autobús desde Amorebieta, dudamos si coger un taxi y al final llevamos mi coche por comodidad». A las 7.15 horas ya habían aparcado enfrente de Ingenieros, en la calle Luis Briñas, «a la altura del concesionario». «El autocar a Lerma no salía de Termibus hasta las ocho, así que nos fuimos a desayunar tranquilamente».

Pasamos todo el día en este pueblo burgalés y regresaron a Bilbao sobre las nueve de la noche. «Cuando fuimos a recoger el coche para volver a Amorebieta nos pegamos un susto tremendo porque no estaba y lo primero que pensé es que me lo habían robado. Pregunté a los municipales que estaban por allí y me dijeron que se lo había llevado la grúa porque ese día había partido y estaba prohibido aparcar en la zona».

«Era Viernes Santo, ¡cómo iba a imaginar que un día así había fútbol! ¿Qué pasa que me tengo que saber la agenda del Athletic?», se queja Carmen

De hecho, así lo indican las señales. A unos metros del hueco en el que dejó Carmen el coche hay dos placas azules en las que se especifica que «los días de partido» solo pueden estacionar ahí vehículos de personas con minusvalía. «Es cierto que no me fijé en la señal, pero ¡qué menos que poner señalización especial los días de partido, no! Era Viernes Santo, ¡cómo iba a imaginar que un día así había fútbol! ¿Qué pasa que me tengo que saber el calendario del Athletic?», se queja Carmen.

Resuelto el 'misterio', empezó el desembolso: 7 euros del taxi para ir desde la Gran Vía a Zorrozaurre, donde se ubica el depósito de coches; 112 euros por sacar de allí el vehículo y 200 de multa por aparcar en zona prohibida. «Es una sinvergonzonada. Me han amargado las vacaciones. Con ese dinero me podía ir una semana a Milán a hacer turismo».

Un 50% por pronto pago

El enfado es libre y la interpretación de si el Ayuntamiento debería reforzar la señalización los días de partido se presta al debate, pero desde el punto de vista legal no cabe reclamación, aseguran fuentes del Consistorio bilbaíno. «Esa señalización es la legal, y es igual en los alrededores de todos los estadios. Además, no está prohibido estacionar durante todo el día, solo las horas anteriores y posteriores al partido. Suele haber un dispositivo policial que informa a los conductores que se acercan e incluso se cortan los accesos».

Carmen insiste en que ni ella ni nadie «tiene por qué saber qué día juega el Athletic» e insiste en atribuir esa responsabilidad al Ayuntamiento. «Si yo llego a ver específicamente algún cartel que advierte que ese día hay partido, no aparco, obviamente, pero cuando dejamos el coche, poco después de las siete de la mañana, solo estaba la señal general, y ni la vi». Confirma esta vecina de Amorebieta que su caso no es excepcional: «Ese mismo día vimos a un señor al que le había pasado lo mismo. Yo pedí hablar con el agente que me había puesto la multa pero me dijeron que fuera el martes a la comisaría de Miribilla».

Los 112 euros de la grúa ya los ha pagado, pero hay que sumar los 200 de la multa. «Si la pagas pronto te quitan un 50% pero si quiero recurrir me dicen que pierdo la opción de ese descuento. ¿Y si recurro y finalmente pierdo? Pues 320 euros nada menos». Más caro que la mejor entrada para ver al Athletic. «Al Athletic lo queremos todos, pero ese día lo llegué a odiar».