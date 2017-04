Tres encapuchados entran a martillazos al hotel Artaza y desvalijan la cafetería y la recepción

Tres individuos encapuchados irrumpieron la madrugada del sábado en el Hotel Artaza de Getxo, donde amenazaron al recepcionista para llevarse el dinero de la caja registradora de la cafetería y el efectivo que había en la máquina de la recepción del establecimiento. Los hechos ocurrieron sobre las tres de la mañana, cuando los ladrones reventaron con un martillo la puerta de acceso a la cafetería de este establecimiento de Neguri. Les bastó destrozar uno de los cristales para colarse en el interior. Al empleado que se encontraba de guardia apenas le dio tiempo a reaccionar y entre los tres le amenazaron exhibiendo el martillo que habían utilizado para forzar el acceso. Le obligaron a tumbarse en el suelo y le ordenaron que no se moviese para que no le «pasara nada». Los individuos «tenían acento de algún país de Europa del Este». Sus movimientos rápidos y medidos dejaron clara la experiencia que tenían en este tipo de asaltos.

LA CLAVE Despliegue policial La Ertzaintza trata de localizar el vehículo en el que se fugaron y analiza el vídeo de las cámaras

Los asaltantes se repartieron de inmdiato los papeles, fueron a la registradora de la cafetería y también se apoderaron del dinero que había en recepción para darse rápidamente a la fuga. La llamada al 112 alertó a las patrullas de la Ertzaintza, que no dieron con el vehículo en que se fugaron los atracadores. La Policía autónoma investiga el caso y analiza el vídeo de las cámaras de seguridad para dar con los autores del atraco, que llevaban las capuchas de la sudaderas puestas durante el asalto.

Este incidente se suma a la ola de robos que arrancaron a final del año pasado y que han puesto en jaque a muchos hosteleros de la Margen Derecha, una comarca que reclama mayor seguridad. Por ejemplo, algunos bares ya ha sufrido hasta dos robos en un plazo de cuatro meses. En un establecimiento de Urduliz los ladrones penetraron una segunda vez de madrugada, pero se dieron a la fuga al percatarse de que la dueña estaba en la cocina. Sólo entonces salieron corriendo.

Malestar en la Policía Local

El suceso también ha desatado el malestar entre algunos agentes de la Policía Local de Getxo, que no recibieron ninguna llamada para que prestaran apoyo en la búsqueda de los ladrones, denunciaron. «La Ertzaintza no ha avisado de ninguna incidencia a la Policía Municipal. ¿Otra vez más? Esto no es para nada normal. De noche tenemos tantas patrullas operativas como la Ertzaintza para toda Uribe Kosta», protestaron agentes de la Guardia urbana, que tiene entre cuatro y cinco los fines de semana. Los sindicatos han elevado ya quejas por la presunta descoordinación existente entre ambos cuerpos. Aseguran que no se produce el necesario intercambio de información entre ambos cuerpos. La gota que colmó el vaso fue la desaparición de la menor a la que encontraron fallecida en La Galea tras los carnavales de Algorta. Los agentes denunciaron que hasta más de una hora después de que la Ertzaintza tuviera constancia de ella no pudieron tener acceso a la fotografía.