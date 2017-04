Sigue grave el hombre que ingresó en Cruces tras ser apuñalado en el cuello

R. A., de 55 años, el hombre que ingresó a última hora del lunes con cortes de arma blanca en el hospital de Cruces, seguía ayer en estado grave. Tras ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia, ayer quedó ingresado en Reanimación, monitorizado y con vigilancia intensiva.

Un particular le encontró tirado en la acera y sangrando a la altura del número 13 de Torreurizar, en Bilbao, sobre las siete menos veinte de la tarde. El herido presentaba cortes en el pecho, en la cabeza y, el más grave, en el cuello, que estuvo a punto de seccionarle la yugular y costarle la vida. La Ertzaintza investiga el entorno de la víctima, que cuenta con antecedentes, para tratar de aclarar lo sucedido ante la sospecha de que se trate de una agresión por parte de un tercero, aunque no se descarta ninguna hipótesis.

Un reguero de sangre conducía desde el portal hasta la vivienda del herido, donde se cree que pudieron producirse las heridas. Una vecina del inmueble escuchó un golpe sobre las cinco de la tarde, aunque no le dio importancia. Hasta horas después, el hombre no fue evacuado al hospital de Cruces. Las personas que residen en el domicilio ubicado justo en frente no vieron ni escucharon nada, al igual que el resto de residentes. Agentes de Inspecciones Oculares recogieron algunas huellas y otras muestras en el lugar donde se produjo el suceso.