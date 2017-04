Sesión de 'boxeo' en plena calle en San Adrián

Aunque se diga que los chavales ya no hacen vida en la calle como antaño, lo cierto es que los jóvenes siguen sacando chispas a los rincones de su ciudad para dar rienda suelta a sus aficiones. Y, a veces, suscitan entre quienes los ven algo de curiosidad, de sorpresa... y hasta de susto, como ocurrió este martes por la tarde en el barrio bilbaíno de San Adrián. A plena luz del día y pertrechados con guantes de boxeo, un grupo de chicos celebra un 'combate' -y no era la primera vez- ante la mirada atenta de sus colegas, que, todo sea dicho, no prestan demasiada atención a la 'velada' porque andan trasteando con sus móviles. Aunque el ambiente es tranquilo -incluso parece que hay algún 'árbitro' pululando alrededor de los 'púgiles'-, alguien, quizá alarmado por si el entrenamiento terminaba en trifulca, llama a la Policía Local, que llega en coche hasta el lugar.

Como se aprecia en el vídeo, al percatarse de la presencia de los agentes, los chavales dan por terminada la sesión y huyen a la carrera -con guantes y todo-, seguidos de cerca por los policías. En este momento, los chavales demuestran que, además de aptitudes pugilísticas, tienen madera de velocistas de élite.