¿Qué fue de aquellos kinitos?

Pitos... y subiendo. Bebes dos. Contrakinito. El señor del tres. Oca-limotxo. Si conoces esas expresiones te estás delatando en dos sentidos. Uno: por muy bien que te conserves, estás revelando que, casi con seguridad, ya tienes más de 30 años o incluso que dejaste atrás los cuarenta hace tiempo. Y dos: eres de la generación de los kinitos. Y si ahora mismo te estás preguntando qué es un kinito, pues también te estás delatando. Significa que no tenías edad -bien por arriba o bien por abajo- para sucumbir a este fenómeno de masas que se convirtió, desde mediados de los ochenta y hasta finales de los noventa, en la forma de ocio elegida por miles de chavales cada fin de semana.

Para los profanos en la materia, ahí va una explicación rápida de lo que es un kinito: consiste en quedar con la cuadrilla, ir a un bar -de los de batalla, grande, con bien de mesas, nada de pubs de diseño-, sacarse unas jarras y unos vasos y jugar a algún juego, normalmente con dados, para decidir quién bebe. Esto que, dicho así, parece tan tontorrón, fue durante más de una década el primer contacto con la marcha de muchos jóvenes. Y también una gloria para los hosteleros que tuvieron la suerte de que sus locales se convirtiesen en 'templos' de ese juego, con jarras saliendo de la barra como si no hubiese un mañana. Así que unos y otros recuerdan esos años con nostalgia.

De hitos del pasado saben mucho Jorge Díaz y Javier Ikaz, los creadores de Yo fui a EGB, el fenómeno 'remember' que comenzó con una «inocente» página de Facebook y que ha pasado a ser un blog y una web, que ya tiene más de 1,2 millones de seguidores. «Durante muchos años, todos los viernes y sábados comenzaban con un kinito», sentiencia Jorge. Normalmente, lo que se bebía era claro con gas -lo más asequible para los bolsillos adolescentes y lo más pernicioso para estómagos débiles-, cerveza y kalimotxo. Y el objetivo del juego era... no está claro. ¿Lo bueno era que te tocase beber o librarse? «Bebía mucho el que perdía, el que ganaba... nadie quería perder, pero nadie quería no beber», recuerda Javier. «Creo que para el que no ha jugado nunca, es difícil de entender. Eso sí, más te valía andarte un poco hábil con los dados y no perder demasiado», apostilla Jorge. Entre sus recuerdos -«aunque lo normal después de todos esos largos kinitos era no acordarse de nada», añaden­, «lo más bestia llegaba siempre al final». «En alguna ocasión hasta vi escurrir en los vasos el trapo con el que se limpiaba la mesa... realmente asqueroso», indica Jorge. «Yo recuerdo que un amigo y yo celebramos nuestro cumpleaños jugando un kinito y los cumpleañeros tuvimos además un katxi extra de regalo. Me entra resaca sólo pensarlo», comenta Javier.

Claro, ahora, visto con la distancia de los años, y después de haber probado, con mucha más moderación, otras bebidas más finas, como los gintónic con pimienta rosa y los kalimotxos con rioja, todo parece muy loco. «Después de aquello deberíamos haber terminado odiando el alcohol y no haber vuelto a beber jamás. Yo confieso que el claro no lo he vuelto a probar desde entonces», dice Jorge.

En ruta por Bilbao

Actualmente, lo de los kinitos es más un recuerdo que otra cosa, ya que casi todos los bares que acogían esta práctica se han 'reconvertido' en mayor o menor medida al decaer esta moda. Y otros han cerrado. Sin embargo, algunos -muy pocos- mantienen viva la tradición, aunque menos multitudinaria que antaño. Es el caso del bar Aitzgorri, en Iturribide, más conocido como 'Los Perolos'. Javier Otsoa y su mujer Yolanda Martínez llevan en el local treinta años y vivieron «aquella fiebre». «Ahora sigue existiendo, pero flojito», añade el matrimonio. Según recuerdan, durante muchos años se les llenaba el bar hasta los topes -«cuando abríamos ya había una cola tremenda de gente esperando en la puerta y para las siete y media no quedaba ni un sitio libre», y eso ocurría todos los jueves, día de salida por excelencia para los universitarios, los viernes y los sábados. «Nos venía gente maja, casi todo pijos y nadie montaba líos. Aquí se hicieron muchas parejas, porque éramos muy 'celestinos'», confiesan. Ellos recuerdan con algo de añoranza aquella época: «Fue divertido. Aquí se hacían muchas 'cenas líquidas'. Y yo hasta me puse de parto aquí, en el bar, una noche de kinitos», apunta Yolanda. Y sus clientes de entonces, también hablan de aquellos días con cariño. «De hecho, muchos nos vienen aquí a recordar y juegan un kinito. Son los 'remembers'... ¡los peores!», bromean Javier y Yolanda, que tienen a gala ser unos de los precursores del kinito en Bilbao y «haber salido hasta en la TV belga» por este motivo.

En Iturribide, una de las calles bilbaínas que contaba con más bares de kinitos, la gente jugaba en el Aitzgorri, El Abuelo, Los Molinos, Los Amigos, el Pitsburg... era difícil encontrar un hueco. Y repartidos por la ciudad había muchos locales más que atraían a los kiniteros como imanes. El más mítico, quizá, el Poza 40, parte de la memoria sentimental de muchos y que sigue abierto.

Barakaldo

Prácticamente en todas las localidades vizcaínas había un bar de kinitos, hasta en algunas muy pequeñas. Y, por supuesto, en los municipios grandes había mucha oferta. En Barakaldo, la lista sería interminable. Algunos ya han cerrado, pero otros siguen al pie del cañón, veinte años después de que todo ese mundo desapareciese. El Ibarra, el Zazpi, el Equus, Cinco Estrellas, el Cantábrico... y el Hogar Navarro, donde admiten con pena que «eso ya pasó». «Aunque los findes seguimos teniendo alguna cuadrilla de treinta y pico. Y también en fechas especiales, como Carnavales y así», apunta Begoña desde detrás de la barra.

Portugalete

Portugalete fue otro de los centros neurálgicos del kinito en Bizkaia. Cada fin de semana congregaba a miles de jóvenes, sobre todo de la margen izquierda. La Chocolatería, el Rovira, La Perdiz, la Cervecera, el Corisco, el Víctor, el Jaunak, el Sopelana... «Se ponían muchas jarras. Se vendía muy bien y encima había buen ambiente. Pero eso ya es cosa del pasado», puntualiza Dámaso Lejonagoitia, que sigue trabajando en el mítico Portu, con su piso de arriba lleno de mesas, ahora vacías.