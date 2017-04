Indignación policial al dejar un juez libre al último detenido por la paliza de Txurdinaga

La puesta en libertad de la segunda persona detenida por dar una paliza al cliente de un bar que les reprochó que no pagaran las copas, ha generado una ola de indignación en la plantilla de la Policía Municipal de Bilbao, cuerpo que ha investigado el caso. El primer arrestado ingresó en prisión por orden del juzgado de instrucción número 5 de Bilbao. Apenas dos días después y tras entregarse en la comisaría de Miribilla, el segundo implicado quedó en libertad después de declarar ante el titular del juzgado de instrucción número 7.

LA CLAVE Valoración.«Victimiza más a la persona agredida y transmite al agresor que delinquir sale gratis»

Para la sección sindical de ELA, la «disparidad de criterios» entre los juzgados «confunde a la opinión pública y a los propios agentes». En su opinión, en el caso concurren cuatro delitos: lesiones, robo con fuerza, robo con violencia y daños. Ocurrió el pasado sábado por la mañana en el barrio de Txurdinaga. Los dos asaltantes apalearon a un hombre, al que llegaron a golpear con las sillas del local y a romperle en la cabeza los platos y vasos del café. Saltaron la barra y reventaron la caja registradora llevándose el dinero que había en el interior. En la huida se les cayeron los billetes y se enfrentaron a la camarera que intentó recuperarlos. Uno de ellos también arrancó de un tirón el bolso a una señora. «No entendemos que un fiscal acabe de pedir cinco años de prisión para dos compañeros de la Ertzaintza por una detención ilegal y este individuo, que se entregó cinco días después porque sabía que estaba buscado por la Policía, quede en la calle».

Fuentes judiciales sostienen que habrá pesado en la decisión el hecho de que se haya entregado y esté dispuesto a cooperar, por lo que no habría riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas, requisitos para que un juez dicte la prisión provisional, además de que la pida la Fiscalía.

Conducta heroica

Para el SVPE, este tipo de decisiones «victimiza más» a la persona agredida, «que pidió clemencia desde el suelo y le siguieron golpeando», mientras que «al agresor se le transmite que delinquir sale gratis». «Podría darse el caso de que en los próximos días se encontraran en el súper o tomando un café, lo que genera temor e indefensión». Para evitar «estos disparates», la central propone «una reforma contundente del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la que prime la justicia, el respeto y el principio de autoridad» y «que no prevalezcan los derechos de los agresores sobre las víctimas». Ante «una conducta ejemplar y heroica como la de este hombre», la lectura final puede ser que «no sirve para nada».

LAB advierte de que «se trata de una primera decisión judicial, que no es la última. Estas dos personas han causado unas lesiones y tendrán que pagar por ello. Ese grado de violencia no es normal, quien actúa así no puede estar en una sociedad». CC OO cree que «a los policías, que a veces no entendemos la interpretación que de la Ley hacen algunos jueces, sólo nos queda el pataleo». Y Erne no comparte que uno de los detenidos haya quedado en libertad, aunque al no conocer el contenido del auto, pide «cautela».