El arte floral japonés impregna el mercado de la Ribera

Los vecinos que esta mañana paseaban por el mercado de la Ribera se han encontrado en el espacio central del edificio con un espectáculo inusual. Allí Nekane López, una florista radicada en Urduliz, ha impartido un taller de kokedamas. Según ha explicado, se trata de una técnica floral japonesa de origen milenario «que consiste en envolver las plantas en bolas de musgo».

Las camelias, calas, helechos y enredaderas que se repartían por el espacio no presentaban un tiesto de plástico ni arcilla, sino conformado por musgo que la propia florista ha moldeado con sus manos ante la mirada curiosa de los clientes, que han acogido la iniciativa con entusiasmo. «Yo tengo un jardín vertical hecho con unos palés que he cubierto de musgo después de que la lluvia lo salpicara. Lo he hecho por intuición, pero me parece idea muy original que se cierre la planta con el musgo», ha comentado Juan Carlos Valdivielso, que se encontraba de compras por el mercado junto a su mujer Magdalena.

Junto a él, diversos vecinos se han acercado al puesto de la florista, que ha respondido a sus dudas. «Tienen que ser plantas de interior, para que el musgo no se seque», ha sido el mantra más repetido por Nekane, quien también ha explicado a los clientes del mercado cómo regar las plantas. «Basta con sumergirlas en agua un par de minutos una vez a la semana. La planta absorbe todo el agua que necesita y la retiene el propio musgo».

«Dinamizar el mercado»

Al espacio también se ha acercado la Concejala de Salud y Consumo del Consistorio bilbaíno, Yolanda Díez, quien ha explicado que esta actividad se enmarca dentro de «la labor de dinamización del mercado». En este sentido, la encargada de gestionar Bilbo Zerbitzuak, que ha colaborado en la puesta en marcha de la iniciativa, ha insistido en que «el mercado es algo más que la venta de productos frescos, queremos que sea esta plaza antigua en la que la gente se relacione». Por ello, ha hecho hincapié en que «este espacio está abierto para quien quiera utilizarlo a un nivel de demostración, en actividades vinculadas a la alimentación o a talleres como éste».