Los buzones y los besugos son peligrosos para la salud

Ha llegado el momento de retroceder un siglo. Bienvenidos a las noticias de abril de 1917, que nos muestran un Bilbao y una Bizkaia a veces sorprendentes en su diferencia y otras, extrañamente parecidos a los nuestros: como cada mes, copiaremos una selección procedente de 'El Pueblo Vasco' y centrada en los sucesos, los avisos oficiales y la publicidad de índole más local. No son todas las noticias de la misma fecha, sino que se fueron publicando a lo largo del mes correspondiente, y están tal cual, incluidos los títulos en negrita, con mínimas adaptaciones en la ortografía y la puntuación.

------------------------------------------------------------------------------------------

Un ruso intenta suicidarse cuatro veces. Ayer, a las ocho de la mañana, al pasar por Alonsótegui el automóvil propiedad de la señora viuda de Palacios, un súbdito ruso, cuyo nombre se ignora, se arrojó al suelo con intención manifiesta de ser atropellado. El chauffeur, que observó la acción del desesperado individuo, frenó el automóvil, logrando evitar la desgracia. El ruso fue detenido por la Benemérita. De las averiguaciones practicadas, resulta que este mismo sujeto intentó poner fin a su existencia arrojándose a la ría, de cuyas aguas fue extraído por varios vecinos, sin que sufriera daño alguno. Posteriormente, nos enteramos de que anteayer, después de ser sacado de la ría, fue trasladado el ruso a la cárcel de Larrínaga, donde intentó ahorcarse con una correa. Gracias a que los celadores acudieron a tiempo, el desesperado individuo no pudo realizar su fatídico intento. Ayer, a las seis de la tarde, cuando llegamos al Gobierno civil, el ruso de referencia, que es de oficio marinero, aprovechando un descuido de la pareja de la Guardia Civil que le llevaba a disposición del señor Queipo de Llano, corrió precipitadamente a la escalera, intentando arrojarse por el hueco de la escalera. Cuando ya tenía más de medio cuerpo fuera, fue cogido por los fondillos de la americana, teniendo necesidad de esposársele para evitar un nuevo y definitivo atentado contra su vida.

------------------------------------------------------------------------------------------

Los besugos son causa de bastantes males. En la casa de socorro del Ensanche fueron asistidos ayer Andrés Sixto, de 18 años, y Felipe Elorza, de 56. Al primero se le atravesó una raspa de besugo en las amígdalas y al segundo se le introdujo otra raspa del mismo pescado en la mano derecha.

------------------------------------------------------------------------------------------

La conducta de un carretero. Ha sido denunciado al juzgado un carretero por no querer apartarse de la caja de la vía en ocasión que un tranvía marchaba tras él. El carretero, no satisfecho con esto, paró el carro, desenganchó las caballerías y «ahí queda eso», dijo, dejando el carro sobre la vía. Los viajeros hubieron de apearse del tranvía y el carretero fue detenido.

------------------------------------------------------------------------------------------

A los que tienen que hacer uso de preparados mercuriales para la curación de la sífilis, se recomienda por distinguidos médicos el uso del Licor del Polo, que fortifica la dentadura y preserva de los síntomas de la intoxicación mercurial.

------------------------------------------------------------------------------------------

Somorrostro. El pasado martes se repartió entre los pobres de este pueblo un legado de 2.000 pesetas que el finado marqués de Villarías dejó consignado en su testamento con destino al empleo que se le ha dado. Antes del reparto se celebró una misa en la parroquia de San Juan, en sufragio del alma del ilustre donante. A ella acudieron, además de otras personas, todos los pobres del vecindario entre quienes el dinero se iba a repartir (...). El reparto se hizo de la siguiente manera: pobres de solemnidad, preferentes, 35 pesetas; menos necesitados, también de solemnidad, 25 pesetas. A las demás familias se les entregaron, según sus necesidades, cantidades que oscilaron entre 3 y 15 pesetas. Se reservaron 40 pesetas con destino al Pan de los Pobres de la parroquia.

------------------------------------------------------------------------------------------

Un desaparecido. La Guardia Civil del puesto de Arnabal ha comunicado al gobernador que, al pasar una pareja de dicho cuerpo por la mina Arnabal, sita en jurisdicción de San Salvador del Valle, puso en su conocimiento el capataz de la misma que el día anterior, a las doce, desapareció un pinche de 14 años, llamado Benigno Narcárcel. Como a la citada hora se hace el disparo de barrenos, el capataz, temiendo que el pinche mencionado hubiera quedado sepultado, practicó en la mina un reconocimiento hasta convencerse de que no le había ocurrido nada. Como el día de referencia se pagó a los obreros, créese que Benigno se haya marchado a su pueblo, dejando desconsolado a su compañero Jaquín Trabajos, que le dio a guardar 16 pesetas por tener él los bolsillos rotos. Se hacen gestiones para capturar al infiel ‘banquero’.

------------------------------------------------------------------------------------------

Un hecho como ocurren muchos. Hace poco tiempo llegaron a Bilbao, procedentes de Santander, dos jóvenes llamadas F. y C.L., acompañadas de su señora madre. Según informes facilitados por la Policía, parece que dicha familia se dedicó a vivir de un modo incierto y sospechoso. Ayer, doña Esperanza Vesga presentó contra las mencionadas jóvenes una denuncia, en la que se asegura que estas se presentaron en un taller de modistería, manifestando que iban recomendadas de parte de los dueños de la tienda Los Encajeros. Fiada de sus palabras, doña Esperanza confeccionó dos vestidos a dichas jóvenes, quienes se negaron a abonar la correspondiente factura, averiguando la denunciante que los dueños de la tienda Los Encajeros no había facilitado ningún informe.

------------------------------------------------------------------------------------------

Riña entre escolares. En Begoña riñeron ayer dos muchachos de corta edad. Uno de ellos, llamado Máximo Gómez, de nueve años, domiciliado en la calle de Santa Teresa, 7, recibió varias navajadas de su rival, resultando con heridas de pronóstico reservado en las regiones escapular izquierda y lumbar derecha.

------------------------------------------------------------------------------------------

¿Ha visto usted un paraguas que se me ha extraviado? La Guardia Civil de Arnabal comunicó ayer al gobernador que, a las nueve de la noche del día 17, se personó en la casa cuartel un individuo llamado Antonio Blanco Dosantos, de 42 años, natural de Bemposta de Duero (Portugal), con la cabeza y rostro ensangrentados. Manifestó que acababa de ser agredido por otro sujeto en el camino de la Ronda (...). Dijo el agresor de Dosantos llamarse Raimundo del Barrio Sopeña, de 19 años, de oficio caballista y natural de Madrid, añadiendo que, al salir un poco embriagado de la taberna de La Flora, del barrio de Arnabal, en unión de varios amigos, se le acercó el portugués, preguntándole si había encontrado un paraguas que se le perdió. Entonces, Raimundo esgrimió una cachava que llevaba y dio varios golpes por toda respuesta a Dosantos, causándole heridas en la cara y cabeza y contusiones en la espalda. El caballista ‘incivil’ ha sido puesto a disposición del juzgado correspondiente.

------------------------------------------------------------------------------------------

Teatro Trueba. Ante el grandioso éxito obtenido por la maravillosa visión artístico-religiosa ‘Christus’, la empresa de este teatro, atendiendo a numerosas solicitudes del público que no logró entradas en los días anteriores, ha conseguido proyectarla hoy nuevamente en las sesiones de las cinco, siete y nueve y media. En obsequio al público, se regalarán nueve hermosos corderos, que se sortearán, tres en cada sesión.

------------------------------------------------------------------------------------------

Procesión interrumpida. Al pasar la procesión pascual por la calle de Bidebarrieta ayer mañana, y en ocasión en que la Banda del Regimiento de Garellano ejecutaba una marcha, se espantó un caballo del coche de la Lavandería Vascongada, emprendiendo veloz carrera y causando gran pánico entre los fieles. Afortunadamente, el animal pudo ser detenido sin causar desgracias.

------------------------------------------------------------------------------------------

Un borracho furioso. Ayer, de madrugada, fue detenido por un guardia municipal en la calle de Hernani Jesús Pinillos Isasa, de 26 años, por cometer actos inmorales. Al ser conducido a la comisaría, promovió un fuerte escándalo, intentando agredir al municipal que le detuvo y al ordenanza de servicio, habiendo necesidad de ponerle la camisa de fuerza, la cual rompió. Además se le ocuparon un cuchillo de grandes dimensiones y una navaja. El irascible beodo será puesto a disposición del Juzgado de Instrucción correspondiente.

------------------------------------------------------------------------------------------

El match de mañana en San Mamés. Tengo referencias fidedignas de que, en varios establecimientos de crédito e importantes oficinas, han concedido permiso a los oficinistas para que puedan presenciar el partido de campeonato que se jugará mañana entre el Athletic y el Arenas. Es de esperar que los jefes de oficinas que todavía no lo han concedido se sumarán a ese acuerdo en bien del sport y de la afición bilbaína. Pueden estar seguros de que se lo agradecerán, no solamente sus dependientes, sino el pueblo de Bilbao entero, que verá con sumo gusto el asueto concedido a los oficinistas, ya que de ello no puede resultar perjuicio para nadie, atendida la hora en que podrán salir los empleados. Bilbao entero, como lo ha demostrado en muchas ocasiones, está pendiente del resultado de este match, que puede redundar en un nuevo campeonato athlético (firmado: Rolando).

------------------------------------------------------------------------------------------

El buzón 'fatídico'. Ayer, a las once de la mañana, al pasar por frente al estanco de la calle de la Estación, doña Florencia Retes, de 63 años, domiciliada en Astarloa, se dio un golpe en la frente con el buzón colocado a la puerta del citado establecimiento, produciéndose una herida contusa de la que fue curada en la Casa de Socorro del Ensanche. Como el número de víctimas causadas por este artefacto es ya incontable, llamamos la atencion de quien corresponda para que se reduzca su tamaño o se cambie de sitio.

------------------------------------------------------------------------------------------

Por blasfemos. Los miñones de Zalla han denunciado al juzgado municipal a los vecinos Aniceto Unanue Azpillaga y Ángel Sarachaga Hormaechea, los cuales promovieron un fenómenal escándalo en lamentable estado de embriaguez, blasfemando contra Dios y sus santos.

------------------------------------------------------------------------------------------

Vaca extraviada. En las cuadras de Mena se halla depositada una vaca que fue hallada sin conductor en la vía pública.

------------------------------------------------------------------------------------------

Fue un intento de suicidio. La Guardia Civil del puesto de Sestao dio cuenta ayer al Gobernador del accidente ferroviario ocurrido en el puente del río Galindo y del cual fue víctima, según conocen nuestros lectores, el individuo Santos Monasterio. Dice la Benemérita en sus informes «que dicho sujeto parece ser dijo en una taberna del barrio de Vega Nueva que era el último chiquito que tomaba y que quería suicidarse en el mismo punto donde murió su madre, viéndole algunos de los viajeros que iban en el tren arrojarse a la vía».

------------------------------------------------------------------------------------------

Villalba, un minuto. Ayer mañana se presentó en el Gobierno Civil un individuo como de unos treinta y tres años, humildemente trajeado. Llevaba una gorra a cuadros y en el ojo derecho una nube, presagio -como es natural- de tormenta. El de la nube preguntó por el señor Villalba, agente de Vigilancia, y cuando le tuvo delante le dijo: «Villalba, un minuto. Usted no me conoce a mí personalmente. Yo me llamo Teodoro Pelayo; soy paisano de usted, de Valladolid, y recomendado de Gutiérrez, su amigo, el que está empleado en los ferrocarriles de Santander a Bilbao. Gutiérrez me ha dicho que, si necesitaba alguna cosa en Bilbao, que me dirigiese a usted; y, como yo he venido aquí con otro amigo a ingresar en el voluntariado de África, desearía que, mientras nos abonan los 60 duros del premio, usted nos recomendase a una casa de huéspedes donde nos den lo necesario». El señor Villalba, que no es de Valladolid ni conoce a nadie que se llame Gutiérrez, creyó oportuno proseguir la farsa y comenzó a hacer protestas de la buena amistad de Gutiérrez, hasta convencerse de que este Pelayo no es el que venció a los árabes, sino un desocupado cuyos antecedentes nada recomendables le eran ya conocidos de antemano. «Puesto que usted me ha hablado en nombre de tan querido amigo, voy a servirle. Además, confío en que pagará el hospedaje. Venga usted conmigo, que le daré una tarjeta de recomendación para un fondista». El señor Villalba bajó con Pelayo a la inspección y extendió un volante de ingreso en el cuartelillo a nombre del falso amigo de Gutiérrez, que ingresará hoy en la cárcel por sospechoso.