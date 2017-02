Cuando investigar tiene premio

Javier Arellano quería ser agricultor de pequeño por amor al campo y Rocío García Carrión, profesora, porque la escuela fue un elemento fundamental en su vida para salir adelante. El primero, nacido en la localidad navarra de Corella hace 53 años, dirige hoy en día el Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto y acaba de finalizar un trabajo sobre el impacto de la minería y la explotación de hidrocarburos en Bolivia, Colombia y Perú. Y la segunda, valenciana de 35 años, es una experta en Psicología de la Educación que ha elaborado un estudio sobre cómo preparar a estudiantes de primaria para que alcancen la excelencia con tertulias literarias.

Arellano y García Carrión son dos ciudadanos con capacidad desarrolladora para ir más lejos, para mantener a lo largo de su vida un espíritu crítico e innovador y, por tanto, para contribuir más y mejor a la sociedad. En su día a día se plantean metódicamente dudas y buscan soluciones. En este proceso, reflexionan, aprenden, seleccionan y deciden, intercambian conocimientos con colegas de otras universidades de todo el mundo y se mantienen en una primera línea del conocimiento. Son, en una palabra, investigadores universitarios, una especie de exploradores que aún se emocionan al pisar tierras nuevas y desconocidas, y ambos acaban de ser reconocidos por la institución.

Javier Arellano acaba de recibir el XII Premio UD-Banco Santander, que pretende reconocer y promover los esfuerzos de investigadores y equipos de investigación de la Universidad de Deusto, y Rocío García Carrión el accésit. Este galardón se enmarca en la línea de colaboración que mantienen la institución educativa y la entidad bancaria desde el año 2004 y por la que el Banco Santander colabora en el desarrollo de distintos proyectos de esta Universidad, como las actividades de su Cátedra de Ocio y Conocimiento, y las de su Cátedra UNESCO de Formación de Recursos Humanos para América Latina, que promueve la creación de programas de doctorado en cooperación con distintas universidades americanas.

En La Comercial

Contentos como dos niños con zapatos nuevos, recibían sus merecidos galardones en una gala celebrada el viernes pasado en el auditorio de La Comercial. A su término, los dos hicieron lo posible por hablar de sí mismos, algo a lo que, confesaron, no están acostumbrados. «Ser investigadora es una maravilla cuando lo haces en equipos que trabajan de forma solidaria, con rigor científico y ética, y sin acosos. Como mujer joven podría haberme encontrado en contextos más feudales y más autoritarios, pero no ha sido mi experiencia afortunadamente», comentaba Rocío García Carrión.

Rocío García CarriónValencia, 35 años. Doctora en Educación y Psicología de la Educación por la Universidad de Catalunya. Miembro del grupo de investigadores CREA (Community of Research on Excellence for All), reconocido internacionalmente.