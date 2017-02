Las DJ’s Tea Party y el hostelero De Miguel, ‘Farolín’ y ‘Zarambolas’

Es costumbre por estas fechas, cuando los carnavales bilbaínos comienzan a otear por el horizonte, hacer apuestas sobre quiénes recaerá el privilegio de ejercer de ‘Farolín’ y ‘Zarambolas’. Es esa clase de distinción por la que sueñan muchos bilbaínos, hayan o no nacido en la ciudad.

La Comisión de Fiestas zanjó ayer el misterio al anunciar la identidad de los personajes más populares de unos festejos que se celebrarán del 23 al 28 de febrero y que este año vienen más cargados de lo habitual. No habrá una, sino dos ‘farolinas’. Las Tea Party DJ’s ejemplifican a esa estirpe que alardea de su condición botxera y cuyo lema podría ser ‘Semper Plus Ultra’ (Siempre Más Allá). Las chavalas se lo montan a lo grande y están acostumbradas a dirigir a multitudes desde sus cabinas. El dúo lleva haciendo bailar al público desde 2010. Trabajó dos años en la Sala Sonora, el templo de la música electrónica de Bizkaia, y completa su segunda temporada en la Fever. Ha compartido escenario con artistas internacionales como Kill The Noise, Don Diablo, Zomboy, Yellow Claw, Vicetone y LNY.

Jon de Miguel, uno de los dos hermanos que regenta la Taberna Plaza Nueva de Bilbao, una de la referencias hosteleras del Casco Viejo, será ‘Zarambolas’. Lo mejor que se puede decir de este personaje es que se toma la vida de la mejor de las maneras porque nada le afecta ni cambia para mal. Es un pancho y un adalid del buen vivir, cuya actitud pasa por el ‘carpe diem’. De Miguel ha hecho fama con sus pinchos de cofrades en la Semana Santa. El tabernero y las DJ’s se verán las caras en un juicio humorístico que desde 1984 pone en solfa la dualidad de la personalidad arquetípica de los bilbaínos.