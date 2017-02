Aterrizajes de vértigo (y otros fallidos) en el aeropuerto de Loiu

Tres aviones de la compañía Vueling han sido desviados esta mañana al no poder aterrizar en Loiu debido al fuerte viento que ha azotado toda la mañana la terminal, con rachas superiores a los 100 km/h. A primera hora, dos aeronaves procedendes de Barcelona se han visto obligadas a regresar al aeródromo catalán al no poder aterrizar por el fuerte viento, según ha informado Aena y la propia compañía. Al no llegar los vuelos, se han tenido que cancelar también las operaciones de salida hacia la Ciudad Condal.

Aunque a esas horas otras compañías operaban en Loiu con normalidad, Vueling ha optado también por desviar a Madrid un tercer vuelo procedente de Sevilla, cuyos pasajeros han sido trasladados en autobús hasta Bilbao. Asimismo, los viajeros que debían tomar este avión en Loiu en dirección a la capital andaluza han llegado por carretera hasta Barajas, desde donde ha despegado finalmente.

Vueling realizaba estos cambios en su agenda de operaciones con el fin de evitar la cizalladura de Loiu, que ha dejado imágenes inquietantes esta mañana, con aviones cabeceando antes de tocar suelo y naves que remontaban el vuelo cuando estaban en pleno descenso. En total, el vendaval ha afectado a pasajeros de un total de seis operaciones de salida y llegada.

Los dos aviones de Vueling que han tenido que volver a Barcelona tenían que haber aterrizado a las ocho y las diez de la mañana. Una pasajera del primero de ellos ha señalado que notó que el piloto realizaba «una aproximación distinta, desde el mar». «Además, el avión se movía bastante», ha puntualizado. Cuando el aparato empezaba a bajar, «se ha notado que iniciaba un ascenso y el piloto ha informado de que sólo podía hacer un intento para tomar tierra», ha añadido. Además, el comandante ha transmitido a los pasajeros que la cizalladura, un fenómeno causado por el viento racheado y variable muy frecuente en la zona del Txorierri, ha sido el motivo que le ha impedido aterrizar.

fotogalería Colas de pasajeros de los aviones cancelados en el aeropuerto de Loiu. / FERNANDO GÓMEZ

Al no llegar los vuelos de Vueling de Barcelona a Bilbao, se ha trastocado el tráfico aéreo y no se ha podido operar un Bilbao-Barcelona que iba a salir a media mañana porque el aparato no estaba en Loiu. Así, la compañía ha indicado que, a primera hora de la tarde, había 442 personas en los aeropuertos de Barcelona y Bilbao que se han quedado en tierra a la espera de una solución. En principio, Vueling les había ofrecido trasladarles a Bilbao en un vuelo a las 13.00 horas pero este también se ha tenido que cancelar, por lo que finalmente les ha facilitado vales de comida y les ha propuesto como alternativa llevarles en bus a su destino, cambiarles el billete o devolverles el dinero. «La meteorología es así y ante todo hay que garantizar la seguridad y la comodidad del pasajero», han explicado fuentes de Vueling, que no descartaban que, a lo largo de esta tarde, se produjesen nuevos desvíos, ya que sus previsiones indican «que el viento va a ir a peor».

«Lo complicado es aterrizar, no tanto despegar»

Un cuarto vuelo que inicialmente parecía que iba a estar afectado al final ha aterrizado sin problemas. Se trata de un Lanzarote-Bilbao que ha llegado por la mañana a Loiu. «Pensábamos desviarlo a Madrid pero justo en el momento de aterrizar no había problema». Ese mismo avión ha partido después a Tenerife y se espera que hoy mismo haga también la ruta Tenerife-Bilbao. «En condiciones de viento lo complicado en aterrizar, no tanto despegar», ha explicado un portavoz de Vueling.

Las previsiones meteorológicas han vaticinado una jornada muy ventosa. Las rachas de componente sur superarán los 100 km/h en zonas expuestas, especialmente en áreas de montaña del oeste, donde de madrugada y a primeras horas podrían superar los 110-120 km/h. Con el paso de las horas, se espera un empeoramiento.