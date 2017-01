Un taxista propina un puñetazo a un chófer de Bilbobus

Es la gota que colma el vaso. El comité de empresa de Bilbobus ha dicho 'basta' ante la enésima agresión sufrida por uno de sus trabajadores. El ataque se produjo este domingo en el barrio de La Peña, y el responsable fue el conductor de un taxi que obstaculizaba el paso de un autobús de la línea 50. Al parecer, según han informado fuentes del comité y el Ayuntamiento de Bilbao, el empleado del transporte público le tocó el claxon y, sin mediar palabras, la otra persona le propinó un puñetazo a través de la ventana. La víctima, que sangraba de la nariz, tuvo que recibir asistencia médica en una ambulancia. La Policía Municipal recibió el aviso del incidente y ya se ha interpuesto una denuncia al agresor.

A raíz de este suceso, el comité de Bilbobus ha convocado una concentración de repulsa para este miércoles en las escaleras del Consistorio de diez a once de la mañana. Los trabajadores, en un comunicado, han afirmado que no van a permitir «ninguna agresión, bien sea física o verbal» durante el desarrollo de su labor diaria. Además, han avisado de que tomarán las medidas que se estimen oportunas «para que dichas agresiones no queden impunes. Nosotros estamos para prestar un servicio, no para que nos golpeen gratuitamente». Por último, hacen especial mención de agradecimiento a «los viajeros que, con su actitud de mediación en la agresión, evitan malos mayores y a los que nos tratan con sumo respeto y educación", han añadido.

Incidentes recurrentes

No es la primera vez que los trabajadores de Bilbobus denuncian la inseguridad que sienten a la hora de desempeñar sus labores en el transporte público. Los casos más cercanos en cuanto a similitud se sufrieron en agosto y mayo de 2016. En el primero de estos ataques, dos inspectores de servicio fueron reclamados por un ciudadano en la calle, momento en el que el exaltado comenzó a insultar a uno de ellos, que hizo caso omiso. Acto seguido, este mismo individuo se abalanzó contra el otro inspector con la intención de agredirle, pero resbaló y ambos cayeron al suelo. El trabajador de Bilbobus resultó herido.

En la otra agresión, un chófer de la línea 58 (Mingetxueta-Atxuri) fue víctima de una brutal golpiza por parte de un viajero al que indicó que iba a parar un poco más adelante. Tras arrancar el tique de malas maneras y cuando el conductor le preguntó qué le ocurría, le lanzó un primer puñetazo. Después, le sacó de la cabina y terminaron fuera del autobús, que quedó «sin el freno de mano, con la velocidad metida y con veinte personas dentro». Las heridas se curaron, pero el daño psicológico persistió. «Estoy destrozado, no me veo preparado ni para coger una bicicleta», lamentaba el afectado.

Pero la lista de acciones lamentables no se detiene aquí. Otra compañera de la empresa sufrió una amenaza de muerte cuando salió en defensa de una viajera que reprochó a un pasajero que pusiera los pies en el asiento. El agresor golpeó también a los policías que acudieron a detenerle. Ocurrió el 9 de abril de 2015 en la línea 30. La trabajadora, que sufrió un ataque de pánico al intentar volver a coger el volante, permaneció un año de baja.