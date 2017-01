El Ararteko pide que la tarjeta de la OTA en Bilbao incluya a las furgonetas de uso turístico

Varios vecinos de Bilbao han recurrido ante el Ararteko la prohibición del Ayuntamiento «desde el 1 de enero de 2016» de disfrutar de la tarjeta de residente la OTA para sus furgonetas 'camper' o de uso turístico. Y el Defensor del Pueblo Vasco les ha dado la razón y ha solicitado a los responsables municipales que revisen la ordenanza que regula el estacionamiento regulado para incluir aquellos casos en que quede acreditado que, además de para el disfrute del tiempo de ocio, los propietarios de estos vehículos los utilizan como medio de transporte habitual para ir al trabajo o en su vida familiar.

El fenómeno de las furgonetas modelo 'California', preparadas para acoger pequeños servicios de cocina e incluso camas, está al alza en España y de forma especial en el País Vasco. Es el caso de Iker Olabarri, residente en Bilbao y un amante del surf que apostó por este vehículo para aprovechar al máximo de sus días de asueto. Según asegura, el tamaño de esta furgoneta no supera la de los actuales «monovolúmenes y yo no le doy un uso profesional sino exclusivamente privado, incluso para ir al trabajo como cualquier otro vecino». Sin embargo, «no me conceden la tarjeta de residente y solo me dan las opciones de vender el vehículo, alquilar un garaje o irme de Bilbao».

La concejala adjunta del área municipal de Movilidad y Sostenibilidad, Inés Ibáñez de Maeztu, asegura tener conocimiento de esta problemática, que también afecta a vehículos calificados como industriales pero cuyo uso sería particular. En ese sentido, la edil adelanta que la OTA está en fase de revisión, «y esta reclamación de los vecinos y del Ararteko se tendrá en cuenta en el futuro reglamento».