Trump dormía en sábanas de Los Encajeros

La biografía de un hombre como Donald Trump, que lleva unas cuantas décadas sentado en la cima del mundo, acaba creando vínculos con rincones inesperados del planeta. Ya se sabe que los multimillonarios conocen a mucha gente, viajan un montón y se permiten caprichos sin atender a limitaciones de precio ni de distancia. Pues bien, en esa tupida red de relaciones del nuevo presidente de Estados Unidos aparece Bizkaia por partida doble. Es bien conocido que de aquí estuvo a punto de salir el yate de sus sueños, el «más grande y más bonito» de la historia, un barco de lujo casi irreal que le diseñaron los ingenieros navales Oliver, de Getxo. Y aquí se produjeron también las sábanas y las fundas de edredón donde el magnate durmió y soñó -mejor dejemos ahí la enumeración de rutinas nocturnas- durante unos cuantos años de su vida.

Los dos sueños, el del yate frustrado y el de la ropa de cama, están estrechamente relacionados. Trump entró en contacto con los Oliver en 1992, al descubrir su expositor en una feria naval de Florida, y les encargó el diseño del ‘Trump Princess’, el barco que iba a llevar su poderío por los siete mares. La relación profesional se desarrolló al más puro estilo Trump, con mil exigencias y llamadas intempestivas en plena madrugada, pero también con unos lazos amistosos que se estrecharon mucho más de lo estrictamente necesario: el millonario invitó a los Oliver a Mar-a-Lago, su suntuosa mansión de Palm Beach, y también al bautizo de Tiffany, la única hija que tuvo con su segunda esposa, la actriz Marla Maples. Los ingenieros le llevaron como regalo un faldón comprado en Los Encajeros, la empresa vizcaína fundada en 1880, cuya ropa infantil de estilo clásico e inspiración británica tiene una reputación que ronda lo legendario.

Una mujer encantadora

La embarcación nunca llegó a construirse, pero la relación con Los Encajeros se volvió sólida y duradera. Aquel faldón de organdí suizo hecho a mano gustó tanto a la familia Trump que la pequeña Tiffany acabó luciéndolo en el bautizo: apareció en las fotografías de la prensa internacional del corazón, incluida la revista ‘¡Hola!’, y Marla agradeció el obsequio a la esposa de Jaime Oliver con una afectuosa misiva. Los Trump se convirtieron en clientes de la marca vizcaína, que nació a finales del siglo XIX cuando Manuel Mendoza empezó a importar encajes de Bélgica, linos de Irlanda y telas de Damasco, pero a aquellas alturas del siglo XX se había convertido ya en una afamada firma que vendía sus colecciones en ‘showrooms’ por todo el mundo. «Cuando he estado en Palm Beach, los Trump me han comprado mucho», confirma María Mendoza, bisnieta del fundador y heredera del negocio junto a su hermana Mónica.

La clienta, en rigor, era Marla. «Además del faldón que le regalaron, también había oído hablar de nosotros a través de unos amigos. Nos compraba la ropa de cama: sábanas, edredones... Es una mujer muy normal, estupenda, encantadora, aunque entonces yo no le daba mucha importancia: sabía que estaba casada con uno de los hombres más ricos del mundo, pero tengo la impresión de que Trump todavía no llamaba tanto la atención como después». No parece mala cosa, por cierto, ser el proveedor de ropa de cama de una residencia como Mar-a-Lago: al fin y al cabo, hablamos de una casa inabarcable que cuenta con 118 habitaciones. A Trump siempre se le atribuye un mal gusto que roza lo monstruoso, y Mar-a-Lago se suele citar como ejemplo de su estética recargada y exhibicionista, pero María Mendoza no recuerda ningún encargo que rompiese con la primorosa estética de su marca: «Qué va, nada raro. Nuestra ropa es bastante clásica, pero a veces he hecho cosas estrafalarias a petición de otros clientes. Para los Trump, no».

La relación comercial se terminó a la vez que el matrimonio: Donald Trump y Marla Maples se separaron en 1997 y se divorciaron dos años después, cuando el magnate ya había iniciado su relación con la modelo eslovena Melanija Knavs, que habría de convertirse en Melania Trump, su tercera (y actual) esposa. Aunque hay negocios que prefieren desvincularse del presidente estadounidense, María Mendoza tiene claro que estaría encantada de venderle unos cuantos juegos de sábanas para sus nuevos aposentos en la Casa Blanca. «El problema es que Melania no me conoce, ja, ja, pero por supuesto que no me importaría nada venderle ropa de cama. ¡Soy una comerciante!».