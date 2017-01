Retiran un coche del Corredor del Cadagua al empezar a salir humo

Al final todo ha quedado en un pequeño susto. El que se han dado esta mañana los conductores que iban por el Corredor del Cadagua y han visto salir humo de un coche.

Pasadas las once de la mañana un vehículo que circulaba por la BI-636 se ha averiado, por lo que ha tenido que ser retirado de la carretera. En vista de que estaba provocando una pequeña humareda han sido avisados los bomberos, que finalmente no han llegado a intervenir. La avería del coche no ha causado mayor afección que la de la recogida de la grúa.