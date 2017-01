«Son palabras huecas, ni Gaztelueta ni él se han preocupado por mi hijo»

El exprofesor del colegio Gaztelueta procesado por un delito de abuso sexual contra uno de sus alumnos rompió el viernes un silencio de cinco años con una carta dirigida al claustro de su antiguo centro en la que proclamaba su inocencia. Además, en esa misiva, que ayer publicó este periódico, confiesa «sufrir por la situación del alumno», al que «siempre trató de ayudarle en sus dificultades» como preceptor suyo. E incluso asegura que le han «despojado de la vocación profesional que amaba y que me hacía feliz», antes de anunciar que tiene asumido que nunca volverá a dar clases. «Sé que en este terreno no hay viaje de retorno», subraya.

Éstas palabras no han gustado a la familia de la presunta víctima, que niega cualquier tipo de credibilidad al docente, «un cobarde y presunto depravado sexual» que lo único que debería hacer es «reconocer todo lo que ocurrió y pedir un sincero y expreso perdón». «Lo demás son palabras huecas. Sólo muestran más hielo y gelidez», aseguró ayer a EL CORREO Juan Cuatrecasas, padre del joven.

Según la familia, desde que en junio de 2011 acudieron al colegio para comunicarles que su hijo les había confesado haber sido abusado por uno de los profesores, ni el docente ni nadie del centro «jamás se han preocupado por el estado de mi hijo». «En todo este tiempo, nada, no han dado señales de vida. Así lo que tendría que hacer es dar la cara. No sienten ni sufrimiento ni respeto por la familia», insiste el progenitor, quien tacha de «maniobra orquestada» el envío de la carta al claustro. «Todo esto es repugnante y repulsivo», se sincera.

En su carta, el profesor confiesa su «tensión y angustia» por la «dolorosa y dura situación» desde que fuera acusado por uno de sus alumnos. «Yo no soy culpable y no entiende qué motiva las acusaciones. Me siento arrollado y atropellado por un tren que parece que nunca se vaya a detener. Insisto en que no cometí los hechos de que se me acusa y confío en poder defenderme en el juicio pues, por desgracia, parece que la presunción de inocencia ya no existe», señala en su carta, en la que dice que se dirige al claustro porque necesitaba contarle lo que «tiene en la cabeza».

En ese juicio, aún sin fecha pero que se celebrará en la Audiencia Provincial de Bizkaia, el docente será acusado de unos delitos por los que puede ser condenado a hasta diez años de prisión.

La semana pasada, el juez dio por cerrada la fase de instrucción después de año y medio de investigación y ordenó el procesamiento del profesor al entender que pudo producirse un «delinto continuado de abuso sexual», agravado por su «relación de superioridad manifiesta». En su resolución, el magistrado le impuso una fianza de responsabilidad civil que se eleva a 40.000 euros.