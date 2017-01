Unos zapatos Valentino de 400 euros... por 55

El ojo no entrenado no acierta a calcular... A simple vista, un sencillo zapato de salón en rosa pálido, con una enorme cinta transparente que cubre y descubre a la vez el empeine. Pero a Belén le da al ojo que le va grande. «¡Qué rabia! Es un 40 y yo uso un 38, rezo porque aparezca uno de mi talla». Luego explica que es «un Valentino de 400 euros», aunque ellos lo venden a 55. Ellos son Aritza Loroño y sus tres socios, cuatro vizcaínos en la veintena. Los jefes de Belén y los dueños de Micolet, una pujante web online de venta de ropa femenina de segunda mano.

Tienen las 'oficinas' en Erandio, aunque lo llamativo del local es el almacén, donde se guardan 100.000 prendas, un estímulo para los sentidos de las 'fashion victim'. En femenino porque solo hay ropa para ellas; 'fashion' porque no venden ropa sino «moda» -«por muy bien que esté conservado el jersey de la abuela no lo aceptamos»-; y 'victim' porque las clientas no compran una prenda o dos. Lo normal son cinco y seis por pedido y hay quien compra casi a diario. Como Montse, una chica de A Coruña que hizo en marzo la primera compra y desde entonces ha hecho 240 encargos. Uno el 3 de diciembre por valor de 87,43 euros, otro el día 6 del mismo mes por 34,47, un tercero el día 11 por 46,72... (se aceptan devoluciones en un plazo de veinte días).

Esta chica gallega, además de compradora fiel, también vende. Porque Micolet es un negocio de ida y vuelta. Cualquier persona -«entre nuestras proveedoras hay alguna mujer de futbolista», desvelan sin dar nombres- puede contactar con la web y venderles su ropa. «Como mínimo nos tienen que vender veinte prendas a la vez. Nos mandan un email y al día siguiente pasamos por su casa a recogerlas sin cobrarles nada. Luego las clasificamos, les asignamos un precio y se lo comunicamos. Si no está de acuerdo con el precio puede exigir que se le devuelva la ropa, aunque no suele ocurrir. Cada vez que vamos vendiendo una prenda suya le pagamos su porcentaje».

«Nosotros nos quedamos con 1,5 euros por prenda y, además, con un 25% del precio de venta»

Que siempre es el mismo, tanto en una camiseta que se venda por 3 euros como en un abrigo que salga por 300. «Nosotros nos quedamos con 1,5 euros por prenda y, además, con un 25% del precio de venta». Es decir, si venden un pantalón por 10 euros, ellos se quedan con 4 y la chica que se lo ha vendido a Micolet recibe 6.

A cada prenda, desde una falda del Primark hasta un bolso de Carolina Herrera, se le asigna un precio en función del estado, que tiene cuatro categorías: nuevo o con etiqueta, muy buen estado, buen estado y algo usado. «La ropa que está mal o sucia directamente la descartamos y la donamos a una entidad solidaria. Ocurre con una de cada diez prendas más o menos». El cálculo del precio lo hace el ordenador con una serie de parámetros y orientaciones que se le han dado anteriormente: marca, estado de la prenda, color, talla...

Abre Belén Sánchez, una de las diez trabajadoras del almacén, una caja que acaba de llegar y saca un vestido. El primer examen es visual, y Belén se asegura de que está en buen estado, limpio -allí no lava la ropa, solo la planchan-, no tiene defectos ni está roto... A continuación introduce los datos en el ordenador, donde queda catalogado el modelo, en este caso un «vestido animal print» (tiene un estampado de leopardo) al que la máquina le asigna un «precio recomendado» de 8,52 euros. Cantidad que se redondea para hacer más sencilla la venta. «Como está en bastante buen estado lo podemos poner a 9,95 euros», calcula Belén y enseguida se afana con otra prenda.

Acaba de llegar una chaqueta de Bershka con la etiqueta puesta. Cuesta 80 euros en la tienda y en la web saldrá por 19

Esta segunda trae 'premio', una etiqueta que da fe de que la chaqueta, en tono verde militar, con capucha y con uno de esos pelos alrededor del cuello que tanto se llevan este año, está sin usar. Es de Bershka y en la tienda la tienen a 80 euros (según la etiqueta). En la web de Micolet saldrá por 19 euros y Belén se va asegurar de que nadie antes que ella la compre. «Se la quiero regalar a mi hermana. Me dejo medio sueldo comprando cosas aquí», se ríe la empleada, aunque no es broma, no. Y echa mano de otra chaqueta, blanca, seria, «ideal para una cena de empresa», sugiere. Calcula que en la tienda costará «unos 55 euros» y ellos la venden por 12. «Normalmente le aplicamos un 70% de descuento respecto a su precio original y si en seis meses no la hemos vendido la rebajamos otro 30%, aunque hay excepciones», explica Aritza Loroño.

Así que algunas cosas acaban saliendo por 3 euros, incluso por 1. La prueba, una factura que nos enseñan de una clienta habitual de Barcelona. Ha hecho un pedido de 55 prendas... por 77,41 euros (a 1,40 euros de media la prenda). Se lleva «un vestido palabra de honor», un «chaleco crudo de punto», un bolso, una camiseta de rayas multicolor... «Con esa venta no hemos ganado, pero me sale más caro tener esa ropas en el almacén ocupando sitio que darle salida aunque sea por un euro», explican los vizcaínos dueños de la firma.

Y es que el almacén es grande, pero está casi lleno. Una larga hilera baldas donde se almacenan desde gorros a bufandas, vestidos, abrigos, bolsos, pañuelos... «Vendemos 500 prendas al día, en torno a 15.000 al mes», calcula Loroño, así que el almacén está casi en permanente renovación. «La media que tarda una prenda en ser vendida suelen ser dos meses, no más, aunque algunas las pones a la venta a las ocho de la mañana y en cinco minutos han volado».

El 40% del textil que tiene Micolet es del universo Inditex y el resto se reparte entre algunas marcas de precio asequible y un ramillete de firmas caras. «Los productos de Bimba y Lola, Carolina Herrera y Tous se venden muy bien».

«Los más caro que hemos vendido fue bolso de Louis Vuitton. Costaba unos 5.000 euros y lo vendimos por la mitad»

¿Qué es lo más caro que han vendido?

Un bolso de Louis Vuitton. Nos lo mandó una chica de Bilbao y tuvimos que entrar a la web de la tienda para ver cuánto valía originalmente y ponerle precio. En ese caso se aplicó una rebaja del 50% y lo sacamos a la venta por 2.500 euros. Y se vendió.

En el momento de esta entrevista tienen otros dos bolsos de Vuitton a la venta en la web. Uno que originalmente costaba 1.500 euros y al que han aplicado una rebaja del 34% para dejarlo en 990 euros y otro de 1.000 euros que venden por 550 euros (casi la mitad), Además una 'bandolera serraje. 100% ante. Temporada otoño / invierno, buen estado' de Bimba y Lola un 59% rebajada: de 170 euros a 70,99. «Cada día nos llegan unas mil prendas. A veces la gente te las manda en una bolsa de basura y dentro te encuentras un vestido de 500 euros. Y al revés, hay chicas que las empaquetan como si hubiera oro dentro y luego es ropa muy barata».

Sea cara o barata, lo que tiene que ser es ponible. «Si trae rota una cremallera, por ejemplo, la desechamos, a no ser que se trate de una prenda carísima. En ese caso, la vendemos con la advertencia de que tiene un fallo, por si la compradora quiere arreglarla». Dado el visto bueno a la prenda, se clasifica en el ordenador y se fotografía por delante y por detrás. Luego se mete en una bolsita de plástico con una etiqueta y así es como llegará a casa de la clienta: «Hacemos envíos a todas partes de España menos Ceuta y Melilla».

Aritza no estaba muy al tanto del universo textil femenino y reconoce que a veces se ha encontrado con prendas que las mira y las remira y no acierta a saber «si es una falda o un vestido». Le pasó a él y a sus empleadas con un bolso. «No sabíamos abrirlo, así que pensamos que estaba roto. Contactamos con la chica que nos lo había mandado y nos explicó que no, que tenía truco y había una manera de abrirlo».

¿No se han encontrado nunca un 'regalito' en un bolsillo?

En una ocasión encontramos en el bolsillo de una prenda un usb con fotos. Como sabemos quién nos ha mandado casa cosa le avisamos a la dueña y se lo devolvimos.

¿Por qué no venden ropa de hombre?

Porque no es un negocio. Para que un chico se desprenda de un pantalón y se compre otro lo tiene que tener roto, reventado. Las chicas compran más.

¿Se vive bien de la venta de ropa online?

Somos cinco personas en la oficina y diez en el almacén, pero los dueños todavía no hemos ganado nada. De momento, ha sido todo invertir. Este año esperamos empezar a sacarle rentabilidad.