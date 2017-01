Manifestación de los trabajadores de ambulancias en Bilbao

Trabajadores del servicio de ambulancias de la Red de Transporte Sanitario de Urgencia del 112 SOS Deiak y Emergencias Osakidetza se han manifestado este miércoles en Bilbao por «conflictos graves» con la Unión Temporal de Empresas formada por Larrialdiak y Eulen, que es concesionaria del servicio.

La manifestación, convocada por los sindicatos que componen el comité de empresa, USO, ESK, ELA y LAB, ha reunido a cerca de 200 personas frente a la sede del Departamento de Salud, portando banderas, silbatos y bocinas, además de una pancarta con el lema 'Larrialdiak - Eulen incumple, Gobierno Vasco consiente'.

El presidente del comité de empresa, Antonio Frechilla, ha explicado los motivos de la protesta. «Desde que la UTE cogió el servicio, se han producido incumplimientos. No pagan correctamente los salarios, no mantienen los vehículos y modifican condiciones de trabajo, llevando a la plantilla a la desesperación», ha comentado.

Así, Frechilla ha mencionado que los trabajadores no cuentan con relevos en situaciones de baja, por lo que muchas veces se ven obligados a doblar su turno, o que la empresa les debe una importante cantidad de dinero, entre otros problemas.

Además, las condiciones de las ambulancias no son las adecuadas. «Hay vehículos que tienen entre 5 y 9 años, sin mantenimiento, que no deberían ni pasar la ITV, y no disponemos de ambulancias de reserva», afirma.

«Darpón, escucha, ambulancias en lucha»

Frechilla ha puesto como ejemplo el caso de una trabajadora que «tuvo un accidente laboral este verano, un atrapamiento por la plataforma de la camilla de una ambulancia en Ondarroa, y a día de hoy esa plataforma aún no se ha arreglado, la ambulancia sigue en movimiento y la trabajadora sigue de baja debido al accidente».

Los manifestantes han avanzado por la calle Alameda Urquijo hasta Doctor Areilza, por donde han descendido -deteniéndose momentáneamente a protestar frente al ambulatorio de esta calle- en dirección a la Gran Vía, para llegar sin incidentes ante la sede del Gobierno vasco, lugar donde ha finalizado la movilización.

Durante el recorrido se han podido escuchar consignas como «Darpón, escucha, ambulancias en lucha»; «la sanidad no se vende», «Osakidetza culpable» o «no son ambulancias, son carromatos», entre otras.

Antonio Frechilla ha exigido en nombre de los trabajadores que la administración sea «garante del servicio, que controle que se cumpla el convenio y que las condiciones de trabajo sean las adecuadas», y ha anunciado nuevas movilizaciones de protesta en el futuro.