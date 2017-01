'Madames', vudú y un viaje infernal de 3 meses: el drama de las prostitutas nigerianas en Bilbao

En menos de un mes, Bilbao ha sido el escenario de tres operaciones policiales a nivel nacional contra la prostitución de nigerianas. La primera ocurrió el 12 de diciembre, cuando tres mujeres fueron liberadas y dos cabecillas detenidos en una actuación con ramificaciones en Alemania. Apenas once días después, el 21, otra red de trata fue desarticulada. Además de en la capital vizcaína, hubo actuaciones en Murcia, Valencia, Alicante y Madrid. En conjunto, 20 arrestados y 9 víctimas liberadas. Ya con el cambio de año, el 4 de enero, se registraron otros nueve detenidos -6 en Bilbao y 3 en Alicante- y otras 7 liberaciones. Detrás de estos datos se esconde el drama de unas mujeres atrapadas en una realidad marcada por la tiranía de las 'madames', el rito del vudú y un viaje lleno de penalidades, maltrato, amenazas, violaciones y mendicidad que las lleva desde su país natal hasta Bilbao en una odisea que puede durar hasta tres meses.

La historia comienza normalmente en cualquier pueblo del Estado de Edo, en el corazón de Nigeria. Allí se confabulan dos factores claves en la trata de seres humanos: la pobreza extrema y una larga tradición de esclavismo. Y un tercero no menos importante, la condición de mujer. Los abusos sexuales, la violencia intrafamiliar, la falta de oportunidades y el abandono por parte de maridos polígamos que no pueden mantener a todas sus esposas hacen que salir de esa situación se convierta en una necesidad irrenunciable. Para ellas y, sobre todo, para sus familias, que ven en la posibilidad de enviarlas a Europa una vía para mejorar su situación. La trata es esa salida.

El papel clave de las 'madames'

En el otro extremo, algún país europeo, se encuentran una o varias 'madames', mujeres que en muchas ocasiones ellas mismas han ejercido la prostitución y que de hecho frecuentemente están a la cabeza de estas redes. Así ocurrió en la operación del 4 de enero, cuando tres de ellas fueron arrestadas. Ellas son las que comienzan la cadena de sucesos que acaba en ese pequeño pueblo nigeriano donde una adolescente o una niña son sacadas de su entorno para quedar atrapadas en el infierno de la prostitución. Según un informe publicado por Women's Link Worlwide, lo más frecuente es que sea la propia familia de la víctima la que da el visto bueno al trato. Ella se sacrifica por el grupo. Pero también pueden resultar engañadas asegurándole que se las llevan para trabajar en peluquerías o limpiando casas. La tercera forma de reclutamiento es todavía más directa, el secuestro. Todavía niñas, son raptadas cuando van a trabajar al campo o de camino a la escuela, situada lejos de su pueblo. De allí se las llevan a Benin City, la capital del Estado de Edo, o a Lagos, la capital de Nigeria. El pacto con las 'madames' se sella a través de un ritual de vudú que las obliga a saldar la deuda de entre 30.000 y unos 50.000 euros, más elevada que las que se les imponen a otros grupos de víctimas procedentes de Europa del Este o Sudamérica, según confirman fuentes consultadas de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Bilbao de la Policía Nacional y Diego Loureiro, de Askabide, la asociación que se encarga de asistirlas en Bilbao.

El 'encargo' de la 'madame' llega a una especie de enlaces en el norte de África que se encargarán de captar y trasladar a las chicas. Son los 'gidemen', nigerianos que fracasaron en su intento por llegar a Europa y se quedaron en Marruecos o Libia para hacer de enlaces en este lucrativo negocio. Estos se ponen en contacto con los 'captadores', que son los que directamente seleccionarán a las chicas. Pueden ser amigos, vecinos, funcionarios -la corrupción es endémica-, pastores de iglesias e incluso, como queda dicho, familiares. En ese primer momento se paga la mitad del acuerdo; la otra, cuando las víctimas ya han cruzado la mitad de África y están a las puertas del continente europeo.

Un viaje lleno de penurias

Aunque excepcionalmente utilicen el avión para trasladar a las jóvenes a algún país de la Europa del Este y de ahí a su destino final por las permeables fronteras europeas, lo más normal es que el durísimo viaje que emprenden sea por vía terrestre. Tres son las rutas principales. La primera las hace atravesar Níger para llegar a Libia, desde donde pasan a Italia o Malta. La segunda atraviesa Mali para pasar después a Argelia, Marruecos y finalmente a España. Y la tercera alternativa se desvía en Mali hacia Mauritania para llegar a Marruecos y de ahí a España. Tres meses puede durar una odisea que les cuesta unos 1.000 euros. Durante este tiempo, sufren palizas, violaciones, insultos e incluso pueden ser vendidas como esclavas. Comienzan también su contacto con la prostitución, especialmente en Libia. En Marruecos, donde no son tan valoradas, sobreviven gracias a la mendicidad. Y es que las redes que las han captado no se encargan de su subsistencia. Su situación, no obstante, empeorará cuando conozcan a lo que las autoridades denominan 'husband o boyfriend', el hombre que establece relación afectiva con ellas, las acompañan en el traslado y pueden dejarlas embarazadas para dificultar que sean deportadas si son interceptadas en Europa, estrategia esta en desuso desde que se emplean las pruebas de ADN .

Una vez en el norte de África, pasan al control del 'patrón', otro integrante de estas redes de crimen organizado. Son ellos los que las controlan en nombre de la 'madame' y los que negocian el salto a Europa con los 'connection men', los facilitadores del paso. El precio, 1.500 euros si el cruce del Mediterráneo se hace en patera y 3.000 si lo hacen escondidas en algún vehículo hasta Ceuta o Melilla.

14 horas los siete días de la semana

Una vez en Bilbao (o en Madrid, Benidorn…), estos grupos criminales alojan a las jóvenes en pisos y las obligan a pedir asilo. El objetivo, evitar su expulsión en caso de ser identificadas por la Policía. A continuación, son trasladadas por unos días a algún albergue público para impedir que se las relacione con los tratantes. Pasado ese tiempo, regresan a las viviendas de la red, donde son informadas de la deuda que tienen que saldar. Su número es de unas 15, según Askabide.

Los tratantes controlan absolutamente todos los movimientos de las víctimas. Solo pueden dejar los pisos para comprar comida, prostituirse, mendigar o robar. Sus jornadas se extienden hasta las 14.00 horas los siete días de la semana. Se han dado casos en los que abortaban y seguían ejerciendo con normalidad para que las 'madames' no se enterasen. Estas incluso pueden repetir el rito de vudú para reforzar todavía más su dependencia. Un círculo vicioso de pobreza y desigualdad que no hace sino agravarse a cada paso que dan. En último punto, puede cerrarse con su muerte. Así le sucedió a Ada Otuya, una de las víctimas del falso shaolín.