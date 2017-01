'El Olimpo', 90 años utilizado por la Guardia Civil

La Guardia Civil lleva más de 90 años utilizando el cuartel de La Salve, un edificio llamado 'El Olimpo' que pertenece a la Diputación, que cedió su uso al Estado a finales de los años 50. EH Bildu reclamará mañana ante el pleno de las Juntas Generales de Bizkaia que la entidad foral recupere el inmueble para «optimizar el patrimonio público». Un portavoz de la Diputación ya ha advertido que no pueden reclamar esta propiedad aunque sea suya y que solo podrán recuperarla cuando el Estado deje de utilizarla como cuartel.

La Diputación adquirió en 1925 los terrenos de 'El Olimpo' y levantó los edificios actuales, que practicamente desde entonces son utilizados por la Guardia Civil. En 1959 se firmó un acuerdo de cesión al Estado, que confirmó su uso como cuartel. En ese documento se especificó que mientras se necesitase para tal función podría usarse pero que en caso de que dejara de tener ese uso «el Estado tiene que devolverlo a la Diputación sin cargas ni condiciones».

«Aunque los terrenos son propiedad de la Diputación en el Registro figuran a nombre del Estado»

Aunque los terrenos son propiedad de la Diputación «en el Registro figuran a nombre del Estado», por lo que el fin a este contrato de cesión solo puede hacerse de manera unidireccional, por parte de los actuales inquilinos. Y, en ese sentido, no hay ningún movimiento ni hipotética fecha de traslado en caso de que se hubiera contemplado. «La Diputación no puede decirle al Estado que deje de usarlo, no puede incumplir un contrato en el que se acordó la cesión indefinida del edificio y los terrenos», ha insistido el mismo portavoz del ente foral.

Desde EH Bildu proponen que el cuartel de La Salve sea destinado a servicios públicos «como oficinas de atención al ciudadano, una residencia o pisos tutelados» y han asegurado que su uso actual «genera un gasto sin aportar nada ni social ni económicamente», además de ocupar un inmueble «en una de las mejores zonas de la ciudad».