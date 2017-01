«Mi hijo murió y el avión no estaba en regla»

«Vuélalo, vuélalo». Fueron las últimas palabras que registraron las cajas negras del ‘Embraer 120’ que se estrelló en Zaldibar el 14 de enero de 2002. El avión, un carguero de mediano tamaño, acabó destrozado. Decenas de fragmentos de su fuselaje quedaron esparcidos en un radio de 60 metros. Sus tres ocupantes fallecieron en el acto. Miguel Ángel Alemany (comandante), Francesc Alemany (copiloto) y Agustín Jordan (mecánico) perdieron la vida por un puñado de metros. La altura que les faltó para sortear la cresta del monte Santa Marina Zar.

Francesc Alemany.

Aquel accidente constituye la última tragedia aérea registrada en suelo vizcaíno. Han pasado 15 años. Los investigadores tardaron más de 48 meses en analizar las causas del siniestro. Las conclusiones apuntan a un fallo humano. Las diligencias judiciales abiertas se archivaron en 2007 al no poder atribuirse ningún reproche penal. Y si lo hubo, sugiere el juez, se habría extinguido con la muerte del presunto responsable, el piloto, que era además fundador, socio e instructor de la compañía (Ibertrans). Sin embargo, hay heridas que siguen abiertas y, sobre todo, continúa habiendo varios interrogantes sin respuesta. Preguntas que las pesquisas oficiales no aclararon: ¿Hubo un fallo mecánico?¿Por qué faltaba información vital en los manuales de vuelo? ¿Por qué la aeronave no estaba dotada del sistema anticolisión GWPS -entonces no era obligatorio, pero sí recomendable-? ¿Por qué nunca se determinó con exactitud la procedencia de «los restos importantes de alcohol» que se hallaron en el cuerpo del piloto, tal y como señala el auto de archivo del caso? ¿Pudieron obedecer a un problema con la conservación de las muestras? Y ¿cómo seguía volando una empresa que había tenido varios percances recientes, al menos uno de ellos mortal?

La investigación oficial habla de fallo humano. La familia del copiloto y Sepla apuntan en otra dirección

El Sindicato de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA) intentó que el siniestro no cayera en el olvido. Las familias del copiloto y el mecánico acusaron a la empresa de imprudencia leve. Se plantearon pleitear. Francesc Alemany, padre del tripulante del mismo nombre, dejó durante un año su trabajo para centrarse en aquella lucha, pero acabó arrojando la toalla en 2008. «Llegamos a un punto muerto. Los abogados me dijeron que podíamos seguir adelante, pero que tiraríamos el dinero, porque siempre se culpa a los tripulantes. Así que me recomendaron que cogiera la indemnización y que la invirtiera en mis otros dos hijos, que sería lo más útil». Aún hoy, Francesc está convencido de que no fue un error humano y que algo pasó con los mandos y el piloto automático del ‘Embraer 120’. «Había sucedido antes», advierte.

Pero ¿por qué se estrelló realmente? Según la versión oficial, el aparato partió sobre las 06.15 horas de Barajas con destino Loiu. Portaba 2.873 kilogramos de mercancías. La carga estaba bien alineada. Madrileño de 57 años, Miguel Ángel iba a los mandos. A su derecha viajaba Francesc, un catalán de 26 años cuyo pasión era ser piloto. Volaba para acumular horas de vuelo en una compañía que, según el SEPLA, tenía una «horrorosa reputación». Fue de las primeras «en cobrar por volar» a sus empleados, alentados por coger experiencia y mejorar sus licencias. Junto a ellos iba Agustín, un joven al que el destino le jugó una mala pasada. Se casaba en Valencia en unos días y quería llegar cuanto antes a su hogar. Bilbao era sólo una escala en su viaje relámpago de vuelta a casa.

«Pese al accidente, el pequeño de los hermanos es piloto» Francesc Alemany siempre lleva consigo una fotografía de su hijo. Los tres hermanos Alemany Codinachs han sido unos apasionados de la aviación. Cuando sucedió el fatal accidente, el pequeño estaba estudiando para piloto. «Lo dejó un tiempo, pero al final volvió y ahora trabaja para Vueling», explica Francesc. «El mayor siempre me dice que también le gustaría volar», cuenta. «Sigues adelante, pero no puedes evitar tener tus momentos depresivos», reconoce.

El vuelo se desarrolló con normalidad hasta que el carguero se encontraba a unas 20 millas de Loiu, en una jornada gris, con algo de niebla, aún de noche. A las 07.26, el piloto empieza a referir problemas con los mandos. El copiloto trata de ayudarle. «A partir de este momento los dos tripulantes centran su atención en estas dificultades, que continúan hasta el final», explica el informe. Vuelan demasiado bajo. En el último momento, Francesc le grita a Miguel Ángel que lo vuele -en argot aéreo significa que levante el morro como sea-. El avión asciende durante seis segundos, pero termina chocando a las 07.28.

«42 casos con problemas»

Los investigadores concluyen que la principal causa del accidente tiene que ver con que la tripulación «focalizó su atención en la desconexión del piloto automático y dio prioridad a esta tarea frente a cualquier otra». No obstante, no se determina si hubo un fallo o no del piloto automático, ya que el instrumental quedó destrozado y no se pudo analizar. Pero sí se destaca que el fabricante había registrado antes hasta «42 casos en este modelo -ninguno acabó en accidente, sólo uno en aterrizaje de emergencia- en los que había habido problemas con los mandos de vuelo en relación con la utilización del sistema de vuelo automático». Por este motivo, Embraer envió a sus clientes avisos para actualizar el manual del aparato. Se pedía que los pilotos tuvieran en mente que, en caso de de que el sistema automático se quedara enganchado, se podría desconectar sacando unos fusibles. Pero el avión de Ibertrans no tenía esa información. «Es una irregularidad grave», afirma Ariel Shocron, director técnico del SEPLA. «El avión no tenía el manual en regla. Mi hijo no tuvo la oportunidad de extraer aquellos fusibles porque no lo sabía», lamenta Francesc.