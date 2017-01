El último tuit polémico de la Policía de Bilbao fue enviado por un gestor ya destituido

Desde el pasado lunes ya no trabaja para el Ayuntamiento, pero el exadministrador del Twitter de la Policía Municipal de Bilbao escribió el mensaje que el jueves provocó la última polémica en torno a esta cuenta: justificaba el estacionamiento de un coche patrulla en una zona prohibida, incluso si era para desayunar en una cafetería, como había denunciado un tuitero de la villa. El propio Iñigo Landa, que el 16 de diciembre rompió una foto del Rey durante un programa de ETB en directo, confirmaba su autoría a este periódico mientras los responsables municipales se negaban a dar información y atribuían lo ocurrido a una indefinida labor de «inspección». Además, el antiguo ‘community manager’ de la guardia urbana precisó que hasta ayer por la mañana mantuvo el control de este servicio y el de la guardia urbana en Facebook. La institución local, tras recuperarlo, ha decidido dejarlos unos días inactivos, «hasta que se decida cómo se gestionan», para evitar nuevas injerencias.

«El domingo se acabó mi contrato, pero no sabía si se lo iban a dar a otro o me volvían a coger»

«El domingo acabó mi contrato, pero seguía teniendo las claves de acceso a su Twitter y su Facebook y estaba esperando a que me concretaran en qué quedaba todo: si había que dárselas a otro, esperar a un contrato público, o si me volvían a coger», aseguró Landa. La cuenta de Twitter ha seguido funcionado desde entonces en «modo automático», una opción «que tenía programada con avisos y consejos generales sobre farmacias de guardia o consejos policiales». De hecho, estos días, Landa asegura haber escrito sólo un tuit, el del jueves, que se suma a los controvertidos mensajes en los que la institución local basó su decisión para no renovarle un contrato por el que cobraba 17.200 euros brutos anuales desde 2015. «Lo hice por iniciativa propia y bajo mi responsabilidad», subrayó. En ese texto justificaba que una patrulla tiene derecho a un descanso por turno, también para desayunar «como cualquier trabajador», y no puede dejar su coche a 300 metros «por si hay una urgencia».

Landa añadió un ‘no oficial’ a la cuenta para evitar problemas.

Malestar policial

Responsables del Ayuntamiento desvelaron el malestar existente en la plantilla policial tras confirmar que los guardias implicados en el tuit estaban trabajando: revisaban las licencias de la cafetería, versión corroborada por el propio hostelero. «Habría podido difundir esa aclaración justo después de colgarse el tuit de denuncia y evitar esta polémica si hubiese seguido siendo gestor de la cuenta, pero ya no tenía contacto con los agentes», les recriminó Landa.

El Ayuntamiento deja inactivas sus cuentas en las redes sociales hasta que decida cómo gestionarlas

El ya exadministrador de la guardia urbana incidió en que esta situación de «indefinición» es la que le llevó a remarcar en ambas redes sociales que éstas pasaban a ser consideradas «no» oficiales. Situación que sólo figuraba en Twitter el jueves y que se extendió el viernes por la mañana a la página de inicio de la Policía en Facebook, antes de ser de nuevo corregidas por el Consistorio una vez retomado su control. La foto de perfil también ha cambiado y ahora al logo del cuerpo le acompaña el del Ayuntamiento de Bilbao.