Bilbao, Derio y La Arboleda, los puntos donde más está lloviendo

La previsión es que en lo que queda de día llueva el doble de lo que ha llovido hasta ahora. Y eso es mucho, sobre todo a primera hora de la mañana. Bizkaia ha pasado de helarse de frío a sortear los charcos. Tras la breve tregua de ayer, con temperaturas al alza y sol todo el día, hoy la jornada ha amanecido lluviosa y así va a seguir por lo menos hasta mañana, cuando cese un poco la precipitación, advierten desde la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet.

Actualizan los datos de viento, temperatura y lluvia cada diez minutos y según el registro actual, Bilbao es el punto donde más ha llovido en toda la provincia. Aunque Euskalmet no tiene una estación de medición en el centro de la capital, toma como referencias las situadas en Abusu, Deusto y, sobre todo, Venta Alta. Esta última ha marcado el récord del territorio: 28,5 litros por metro cuadrado han caído desde las doce de la noche. Confirman la tónica lluviosa los datos recogidos en Deusto (22,7) y Abusu (24,4). A continuación, Derio, con 27 litros acumulados. Un dato similar al de La Arboleda, donde han caído 26,7 desde anoche.

«En La Arboleda han caído 12 litros en una hora, poco antes de amanecer, aunque hasta 15 litros no se considera lluvia fuerte, solo moderada»

Euskalmet tiene activado el aviso amarillo «por lluvias persistentes, que no son fuertes, sino abundantes», aclaran, y calculan que en veinticuatro horas caerán en Bizkaia «de 60 a 80 litros». Eso empieza a ser «bastante lluvia», aunque no necesariamente tiene que generar problemas. «No hay una cantidad concreta a partir de la cual sea problemática. Además del valor de precipitación influye el viento, si hay nieve, la humedad... Ahora no tenemos nieve, por eso una predicción de 60 a 80 litros solo exige un aviso amarillo. Si hubiera nieve probablemente estaríamos hablando ya de un aviso naranja o rojo».

Aunque la situación no es preocupante, sí que se están generando balsas de agua en algunas zonas. Sucede cuando cae mucha agua o lo hace muy deprisa. Y así está sucediendo en algunos puntos. En La Arboleda han llegado a caer 12,3 litros en una sola hora, justo cuando iba a amanecer y en Derio un poco antes se han acumulado 8,9 litros en solo sesenta minutos. En este caso sí hay un umbral que haga saltar las alarmas. «A partir de 15 litros por metro cuadrado en una sola hora lo consideramos lluvia fuerte, pero hasta esa cifra es solo lluvia moderada, otra cosa es que con ocho o diez litros en una hora te mojes de arriba a abajo».

Las precipitaciones están siendo generales en toda Euskadi, aunque están afectando más a la cornisa cantábrica, a Bizkaia en general y al interior de Gipuzkoa. En Álava llueve, pero menos.