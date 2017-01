Pedrosa, dueño de Gerardo, uno de los templos de la moda masculina de Bilbao, lo tiene claro y espera acertar con su pronóstico para hoy: «¡Va a ser la guerra! La gente tiene ganas de gastar», esgrime. Tras una temporada invernal que ha dejado bastante destemplados a los comerciantes, sin llegar a hundirles el estado de ánimo como en campañas precedentes, llegan las esperadas rebajas. El sector las aguarda con impaciencia, pese a carecer del impacto de antaño. Sin embargo, los números parecen demostrar lo contrario. Los empresarios del ramo se juegan el 50% de la facturación anual. Para muchos, será una prueba de fuego clave para su devenir.

Al igual que los ganaderos miran al cielo nada más levantarse, el gremio también tiene puesta la vista en el tiempo. Cree que si se mantiene el intenso frío de estos días y encima caen algunas gotas de lluvia, «pero no demasiadas», pueden reventar las cajas de sus negocios. Han vendido muy pocas prendas de abrigo y están convencidos de que los clientes andan a la caza de oportunidades. Si todo sale como se prevé, los atascos serán mayúsculos desde primeras horas de la mañana. El Ensanche, Indautxu y el Casco Viejo se preparan para recibir un aluvión de visitantes.

A diferencia del resto de España, el periodo de descuentos arranca hoy de forma oficial en Bizkaia, aunque muchas tiendas llevan con ellas desde el pasado lunes, después de que el Tribunal Constitucional tumbase el recurso interpuesto por el Gobierno vasco y diese plena libertad a los empresarios para escoger las fechas que mejor les convengan. «El objetivo es que las rebajas sigan teniendo su tirón, ya que perderían fuelle si los grandes operadores las adelantasen», advierte Jorge Aio, gerente de BilbaoCentro, que prevé una campaña «interesante y atractiva».

Juntos, grandes y pequeños

Por eso los principales agentes abogan por hacer piña y no salirse del guion tradicional. El arranque en pleno fin de semana viene como anillo al guante, a juicio de Jon Aldeiturriaga, gerente de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo. «Se prevén aglomeraciones. Hoy va a ser un muy buen día de ventas porque hace mucho tiempo que las rebajas auténticas, las primeras, vienen a durar dos fines de semana. Luego hay ‘segundas rebajas’», detalla. Tanto Aldeiturriaga como Aio agradecen que grandes cadenas como el Corte Inglés o Inditex «no hayan caído en la tentación» de adelantar los descuentos y respeten el tradicional 7. «La campaña reciente no ha sido buena, porque las cosas no están nada claras en las familias con el tema del consumo cuando se habla de la salida de la crisis», lamentan. «Nos hemos acostumbrado en la crisis a consumir de otra manera y en Navidad no se cumplieron las expectativas deseadas», insisten.

Pero hoy será otra cosa. Lo recoge la Guía Repsol, que ha incluido a la Gran Vía bilbaína, junto a la madrileña Gran Vía y la malagueña Larios, entre las mejores calles españolas para comprar en rebajas. La época más fuerte de promociones ya ha traído un importante premio al garantizar la creación de 2.380 nuevos empleos en Bizkaia.

Los consumidores aguardan las rebajas para pillar oportunidades. :: efe