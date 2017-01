Liberadas siete jóvenes nigerianas obligadas a ejercer la prostitución en Bilbao

Animo a todos los que tengan quejas del moderador a que envíen un correo electrónico de queja a: usuarios@elcorreo.com

Me gustaría saber quien ejerce de moderador de los comentarios, ya que en mi opinión es una persona no valida para ese puesto,

ya que borra comentarios que no tienen ninguna palabra malsonante ni ningún comentario ofensivo, son solamente opiniones

que quizás el no comparte, pero eso no es motivo para borrar comentarios.

Por lo que veo en los comentarios hay mucha gente que se queja de lo mismo.

Espero una respuesta sobre esta queja del "Señor" moderador.

Esta es la queja que he mandado a la dirección del correo: