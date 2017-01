El frío se atrinchera en Bizkaia y seguirá como mínimo hasta el lunes

Los expertos suelen relacionar el anticiclón con el buen tiempo, y en efecto es así. En verano es sinónimo de sol y calor gracias a los cielos despejados y a la ausencia de lluvias y grandes vientos que acompañan a este fenómeno. En invierno, sin embargo, esta deriva atmosférica tiene efectos contraproducentes que se traducen en descensos bruscos de temperatura y que, sobre todo por la noche, generan heladas como las que soporta Bizkaia desde mediados de diciembre y que se están manifestando con especial crudeza en la última semana. Una situación que, según José Antonio Aranda, se mantendrá hasta el lunes y provocará un descenso añadido del termómetro de al menos otros dos grados. El responsable meteorológico de Euskalmet explica las razones de este desplome del mercurio en la provincia, que el pasado 1 de enero tenía su máxima expresión en los 6,6 grados bajo cero de mínima que se registraron en Balmaseda.

A su juicio, el predominio de las horas nocturnas sobre las diurnas y los cielos despejados tienen un efecto directo en la temperatura. A esta combinación se suma, además, la escarpada orografía vizcaína y la ausencia de vientos. «El suelo cada vez se enfría más y enfría también el aire que envuelve la superficie, que desciende más helado a los valles, donde están los núcleos habitados», subraya Arana. Además, como el aire en estos puntos bajos no admite más humedad, «el agua se condensa y se originan las nieblas».

Mejor en la costa

Este fenómeno tiene menos consecuencias en las zonas cercanas al litoral, de ahí que en ninguna localidad costera el termómetro haya bajado de cero –Punta Galea hace dos días registró su mínima mensual, 2,7 grados–. Sin embargo, se acentúa notablemente en las zonas de interior como el mencionado caso de Balmaseda, o Altube, donde también el 1 se alcanzaban -1,5 grados. «Y especialmente en Álava, donde este tiempo tiene desesperados a los vecinos de la Llanada y de Vitoria porque no ven el sol en todo el día debido a una niebla que impide subir las temperaturas diurnas más allá de los ocho grados».

Lo peor de todo, según el responsable de la Agencia Vasca de Meteorología, es que el anticiclón ubicado en las Islas Británicas causante del buen tiempo en Bizkaia –«prácticamente un calco desde principios de diciembre»–, no tiene visos de desplazarse hacia el centro de Europa en los próximos seis días. Según sus cálculos, «el lunes se aprecia una indeterminación meteorológica y podría entrar alguna nubosidad, pero sólo es una posibilidad porque también la semana pasada parecía que el tiempo iba a cambiar hoy –por ayer– y al final no lo ha hecho». El caso es que hasta entonces, según sus previsiones, las temperaturas seguirán descendiendo «una media de dos a tres grados», lo que se dejará sentir sobre todo por la noche. Por contra, las máximas, «al menos en el interior, no subirán de los 10 grados».