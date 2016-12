La plaza de toros cierra 2016 con 4.600 euros de beneficio

La plaza de toros de Bilbao cerrará el año con una leve ganancia de 4.600 euros, un resultado mejora el de 2015, en el que anotó un déficit de explotación de 52.000 euros. En cuanto a las corridas celebradas durante la última Aste Nagusia, el coso de Vista Alegre consiguió unos beneficios cercanos a los 389.000 euros, un 0,8% más que en las fiestas anteriores, a pesar del descenso en la venta de entradas. En esta ocasión, han arreglado las cuentas con los derechos de televisión cobrados por la retransmisión de las nueve tardes de toros. Han facturado por este concepto la nada despreciable cifra de 900.000 euros, a 100.000 euros la corrida televisada con independencia del cartel y de la afluencia de público en los tendidos.

Estos números fueron dados a conocer ayer por Ricardo Barkala, concejal de Obras y Servicios, durante una comparecencia realizada a petición propia en una comisión municipal. El edil no ocultó los malos datos de la taquilla. «Las entradas descendieron significativamente un 15% respecto a 2015. Además, hubo un 11% menos de espectadores». Barkala explicó que los beneficios se consiguieron por el menor caché de los toreros que actuaron en la feria y por una «mejora de la gestión», que ha incluido «una política de contención de gastos». En cuanto al cartel, «en esta ocasión se apostó por unir las nuevas figuras emergentes con los ídolos consolidados», lo que abarató la contratación de los diestros.

El concejal, que preside la junta administrativa de la plaza, explicó que durante la pasada Aste Nagusia se dieron varias circunstancias desfavorables que jugaron contra la plaza. «Ganaderías que suelen dar buen resultado no estuvieron a la altura de las circunstancias». Coincidieron también dos partidos del Athletic con corridas de la feria y José Tomás toreó en San Sebastián una semana antes, lo que arrastró a buena parte de la afición, que tuvo que escoger. «Ir a los toros es caro, vale mucho dinero», recordó Barkala. Además, hubo una notable caída de cartel: el matador peruano Roca Rey, que se recuperaba de una cogida, no pudo lidiar en Vista Alegre, lo que obligó a devolver entradas en una cantidad que el edil no precisó.

Propuestas

En todo caso, el responsable municipal de Obras y Servicios prefirió destacar que si «el ejercicio anterior se cerró con números rojos, el de 2016 es ligeramente positivo, con 4.600 euros en números negros, con ganancia». El responsable municipal subrayó que el espectáculo taurino de agosto «siempre da ganancias a la plaza». El problema económico surge con la poca utilización de las instalaciones el resto del año. Para afrontarlo, la junta administrativa ha acordado «la puesta en marcha de acciones para mejorar los resultados, tanto en las corridas de la Aste Nagusia como todo el ejercicio», según avanzó Barkala. Se va a «generar un grupo de trabajo para elaborar alternativas y futuros usos de la infraestructura» fuera del periodo de fiestas. «En dos meses tenemos que tener ya propuestas», aseguró.