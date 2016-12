«No me arrepiento de haber roto la foto del Rey, pero no lo volvería a hacer»

«De perdidos al río». Íñigo Landa, el todavía ‘community manager’ de la Policía Municipal de Bilbao –el Ayuntamiento no le renovará el contrato en enero por las polémicas que causan sus mensajes en Twitter–, acepta esta entrevista con EL CORREO «porque si no me defiendo, no me lo perdonaría». Se siente víctima de una confabulación y dice que los políticos de la oposición han pedido su cabeza para vengarse por sus intervenciones en algunos debates. «Quiero dejar claro que no estoy o dejo de estar por los tuits, sino por ser calvo, del PNV, paniaguado..., no sé, por la razón que sea», ironiza. Conocido por romper la foto del Rey en un debate de ETB, «ahora, con 49 años, me toca reinventarme».

– ¿Por qué fue contratado como gestor de las redes sociales de la Policía Municipal?

– Me ofrecí yo. Soy usuario de Twitter y veía que otras policías municipales tenían cuenta oficial y la de Bilbao, ¿por qué no? Hice el ofrecimiento a Andoni Aldekoa, que estaba entonces en el Ayuntamiento (Azkuna estaba ya muy enfermo) y les pareció buena idea. Les presenté un proyecto y un presupuesto que vieron asumible. Después, seguí con (Ibon) Areso y ahora, con Juan Mari (Aburto).

– Según EH-Bildu, se le puso en el puesto por ser del PNV.

– Izaguirre (Juan Carlos Izaguirre, anterior alcalde de San Sebastián por EH Bildu) puso a su ‘community manager’ por ser de Bildu; es normal en política que se ponga a personas de confianza en puestos en los que se maneja una información sensible y para evitar filtraciones.

– Entonces, ¿le parece bien que una institución pública contrate por amiguismo?

«He pretendido concienciar y conectar con un público objetivo formado por gente joven»

– No me parece bien, pero cuando tienes un cargo público tienes la potestad de elegir a gente de confianza, que normalmente se nombran como asesores. Socialmente está mal visto, pero es lo que se hace en todos los sitios. Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, también ha puesto a su personal de confianza.

– ¿Se considera un «pirómano», como le calificó el PP de Bilbao?

– No, para nada. No quemé la foto (risas), en ETB está prohibido encender fuego, sólo la rompí.

– Pero, le gusta la polémica.

– Un poco polemista sí, mi blog se llama ‘El rincón del protestón’. La polémica sirve para abrir debates.

– ¿Qué méritos se valoraron para contratarle como ‘social media’?, ¿tenía experiencia?

– Que había llevado otras redes sociales desde el año 2000 y que era bilingüe, euskaldunberri.

– Saltó a la luz pública por romper una foto del Rey en directo en ETB. ¿Se arrepiente?, ¿era consciente de las consecuencias y de la repercusión que iba a tener?, ¿volvería a hacerlo?

– No me arrepiento, pero pido disculpas a la gente que se haya podido sentir ofendida. No procedería volver a hacerlo. Y si hubiera sabido que iba a tener estas consecuencias, por supuesto que no lo hubiera hecho, me jugaba las alubias.

– ¿Cuáles son esas consecuencias?

– Irme a la calle, al menos en las redes sociales de la Policía Municipal, quedarme sin los únicos ingresos mensuales seguros. Sigo siendo colaborador de ETB y supongo que volveré después de Reyes, ahora estoy en la nevera. Sólo Nerea Llanos (PP) pidió en el consejo de administración de ETB que me echaran. Al igual que en Bilbao, creo que la cosa no iba contra mí, pero estoy en el mismo pack de la denuncias sindicales por las suelas desgastadas de las botas y las furgonetas de denuncias que no salen a la calle.

«En política es normal que se ponga a gente de confianza en puestos sensibles »

– Sus tuits han generado malestar en algunos policías que consideran que no se puede frivolizar con temas tan serios como los accidentes de tráfico. ¿Lo asume como un error o sigue defendiendo ese estilo?

– Yo no los llamo frívolos, he pretendido concienciar y conectar con un público objetivo que es gente joven. Iban dirigidos a los que salen de la discoteca a las seis de la mañana, no al que va a comprar el pan a esa hora, con su lenguaje y con emoticonos, dibujitos para llamar la atención. La media de edad de los seguidores de la cuenta es de 32 años. Nada más lejos de mi interés que molestar a los policías municipales. Mis tuits han sido polémicos después de que rompí la foto del Rey.

«No soy ni mileurista»

– Bueno, antes del día 16 de diciembre ya había cosechado algunas críticas entre la plantilla. Las expresiones «tooo tajao» o «too kolokao» y la referencia de «hotel interestelar» al hablar de la comisaría de Miribilla no fueron bien recibidas.

– Esas mismas palabras las utilizan también en el Twitter de la Guardia Civil o la Policía Nacional, y tienen mucho éxito. Y 162 agentes de la Policía Municipal de Bilbao me han dicho que les parece muy bien y que siga en esa línea porque era para concienciar. También me han agradecido que dulcificase la imagen de la Policía, que no sólo está para poner multas. Por cierto, son grandes profesionales, que hacen lo que deben o pueden. ¡Que les pongan botas nuevas! (risas).

– ¿Cree que cuenta con el respaldo de los agentes?

– Me han tenido en la comisaría central de Miribilla muchas veces y en los locales de enfrente tomando un café y a mí nadie me ha dicho nada. Me podían haber trasladado que les parecía mal o que no les hacía gracia. No puedes agradar al cien por cien, pero si me lo hubieran hecho saber, les habría tenido en cuenta, siempre he valorado su opinión. Hay otros policías que me han ayudado, que me mandaban fotos de accidentes para que las publicara.

Una ‘vendetta’ de los políticos por sus ataques Landa, que se presenta como «jurista o analista político», insiste en que la quema del retrato del Rey debería formar parte de su «ámbito privado», pese a que la escena se produjo en un plató de televisión y en directo. En ese momento, «me representaba a mí mismo, no a la Policía». «No tengo nada en contra del Rey, sino de la institución, soy republicano». Las reacciones de los políticos en el Ayuntamiento le parecen una «vendetta» por sus declaraciones e intervenciones en debates. «Al PP le he metido mucha caña en la tele», EH Bildu «no me perdona un tuit contra una pintada de los presos» y Carmen Muñoz (Udalberri), «que dijera que había ido a los toros». Se siente orgulloso de una encuesta realizada en septiembre en la que la mayoría de los usuarios de Twitter avalaban su labor.

– ¿Dónde cree que está el límite?

– El límite para mí está en imágenes desagradables, en insultos, en faltas de respeto.

– ¿17.200 euros anuales le parece un sueldo adecuado por gestionar las redes sociales?

– No, me parece bajo para llevar un servicio las 24 horas al día, de lunes a domingo, festivos incluidos, los 365 días del año. Esa es la cantidad bruta, si se quitan los impuestos y las retenciones, el sueldo se queda en 902 euros al mes, no soy ni mileurista. Mis ‘compis’ de Madrid o Barcelona me triplican o cuadruplican el salario y ahí no está el PNV, está Podemos.

– ¿Sabe quién va a sustituirle?

– Aún nadie me ha comunicado oficialmente que no se me vaya a renovar el contrato ni tampoco he recibido querella alguna. Intuyo quién puede ocupar el puesto, pero no lo sé fijo. Me daría pena que la Policía de Bilbao se quedara sin redes sociales. Junto con Madrid, Barcelona y Valencia somos las únicas ciudades que tienen un Twitter verificado.