La Policía de Bilbao prescinde del gestor de su Twitter por sus polémicos mensajes

El Ayuntamiento de Bilbao ha decidido prescindir del gestor de Twitter y Facebook de la Policía Municipal, Iñigo Landa, por una serie de tuits de dudoso gusto en la cuenta oficial del cuerpo. El ‘community manager’ de la guardia urbana saltó a la palestra después de que rompiera una fotografía del Rey en un programa de ETB en el que participaba como tertuliano.

Landa lleva dos años contratado por el área de Seguridad Ciudadana del Consistorio bilbaíno. Al tratarse de un gasto menor, la adjudicación del puesto se realizó de forma directa, a dedo, sin pasar por un concurso público. Su contrato vence el próximo 9 de enero y el equipo de gobierno del Ayuntamiento ya ha decidido no renovarle por entender que genera demasiadas polémicas con sus comentarios, lo que afecta a la imagen del cuerpo. La broma del Día de los Inocentes ha colmado el vaso. El pasado día 28, Landa publicó que la Policía local iba a realizar «controles de ceniceros ilegales» y recordaba que las «medidas máximas eran de 800x500».

El tuit generó un encendido debate con críticas sobre la idoneidad de hacer bromas desde un servicio de emergencias. Otros seguidores defendían que la Policía también debe tener sentido del humor. Responsables del cuerpo ordenaron al ‘community manager’ que retirara este tuit a última hora del día.

Pero este no ha sido el único lío en el que se ha metido Landa. Semanas antes había redactado un post con motivo de la campaña contra el alcohol al volante en el que utilizaba expresiones del tipo «toooo tajado» o «tooo kolokao» y se refería a la comisaría central de Miribilla como el «hotel interestelar». Tampoco sentó nada bien entre los mandos. Son numerosos los policías que creen que no se debe frivolizar con los accidentes mortales o el alcohol al volante, temas que generan mucho sufrimiento, e incluso pérdida de vidas humanas.

Varios «toques»

El Ayuntamiento justificó su contratación para «hacer algo diferente» en las redes sociales de la guardia urbana, «en la línea del Cuerpo Nacional de Policía», cuyo Twitter ha cosechado grandes éxitos en los últimos años por su tono desenfadado y con lenguaje cheli. No obstante, los responsables municipales consideran que Landa ha cruzado la frontera de la corrección. Según las fuentes consultadas por EL CORREO, el ‘social media’ ha recibido varios «toques» por algunos de sus controvertidos tuits, como cuando colgó en la cuenta oficial de la Policía Municipal la fotografía publicada por un diario del delegado del Gobierno, Carlos Urquijo, con su mujer interesándose por un cedé en el top manta del Casco Viejo. La imagen fue sustituida después por otra general de los manteros en la Gran Vía.

«Creo que no lo he hecho tan mal, también me han felicitado», se defiende Íñigo Landa

En una conversación mantenida ayer con este periódico, Iñigo Landa quiso «defenderse». «Creo que no lo he hecho tan mal, también me han felicitado, incluso policías», afirmó. Asegura que no le han notificado oficialmente su cese, pero «intuye» que se va a producir en los próximos días: «Estoy indefenso, sólo he pretendido aportar». El polémico tertuliano se siente víctima de una campaña en su contra, también alimentada, en su opinión, por los representantes políticos de la oposición en el Consistorio, que han denunciado su elección para el puesto por el mero hecho de «ser del PNV». Landa lamenta que en los últimos días le hayan «insultado por la calle, llamándome ‘hijo de puta’», y asegura que no fue consciente de que romper la foto del Rey en un plató de televisión «iba a tener tanta repercusión, no lo hubiera hecho, me jugaba las alubias».

Landa matiza que los 17.200 euros que cobra por gestionar las redes sociales de la Policía Municipal son «brutos» y que en realidad su sueldo es de «902 euros al mes», por lo que se considera un «mileurista». Le daría «pena» que la guardia urbana se quedara «sin redes sociales» y propone que se realice un «concurso público» al que, según anuncia, se presentaría. El Ayuntamiento estudia ahora cómo cubrir el puesto, que, en principio, no tiene intención de dejar vacante.