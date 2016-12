La apertura del canal de Deusto arrancará en mayo

Tan sorprendente como las mayorías absolutas o relativas del PP in Spain son las correlativas del PNV in Bilbao porque, ¿cómo es posible que comete fechorías como la que nos ocupa mantenga el poder?

Al Canal de Deusto no hay quien le ponga el cascabel, ni siquiera en el 16 del siglo XXI y les apuesto a ustedes que tampoco en el 17.

Inútiles.