«El superregalazo era la bicicleta»

Dice el tópico que las Navidades son para los niños, y algo de verdad hay en ello. Viven la Navidad con un entusiasmo puro y maravillado, como si se les encendiesen guirnaldas de colores dentro de la cabeza. Pueden cantar villancicos sin sentirse nunca ridículos, pueden inflarse a turrón sin temblar ante el acecho de la báscula y, por supuesto, pueden confiar en esa brigada de figuras amigables que se ha ido ampliando con el paso de las décadas: Olentzero, los Reyes, Papá Noel y los padres y abuelos, que también son gente fantástica. Ocho personajes vizcaínos se han prestado a evocar para EL CORREO los recuerdos de las Navidades de su infancia.

juan mari aburtoAlcalde de Bilbao «Abríamos los regalos y nos sentábamos a desayunar chocolate con roscón

La abuela Águeda y la sidra El Gaitero

Con la abuela. El alcalde de Bilbao posa con su amama Águeda junto al árbol de las navidades de 1975, cuando él tenía 14 años.

Al retroceder mentalmente hacia las Navidades de su niñez, al alcalde de Bilbao se le aparece de inmediato la imagen de su amama Águeda: «Era la madre de mi ama, de un pueblecito de Fika: no sabía castellano y murió sin aprenderlo, así que solo veía en la tele el fútbol y los toros, porque lo demás no lo entendía. Los años que vivió con nosotros fueron muy especiales», explica. En las fiestas, la presencia de la abuela vino a redondear aquellas reuniones en las que la familia se extendía y se volvía particularmente bulliciosa: «Nos juntábamos los cuatro de casa con el hermano pequeño de mi aita, mi tío Javi, que murió ya, y con mi tía Ana Mari, y también con una hermana de mi tía Ana Mari, que siempre ha sido la tía Genti. Mi aita también falleció, hace tres años, y su ausencia se hace dura, pero hoy seguimos disfrutando de reunirnos en casa con mi ama y las dos tías».

Cuando Juan Mari Aburto era un chaval, su Nochebuena y su Nochevieja empezaban por la mañana: «Nos juntábamos ya a mediodía y solíamos comer sopa, berza, garbanzos y un sukalki. ¡Comíamos fuerte! Por la noche los niños tomábamos sidra El Gaitero, que fría, espumosa y con ese dulzor nos sabía a gloria». El otro hito de sus Navidades, cómo no, era la mañana de Reyes. «Nos levantábamos, abríamos los regalos y nos sentábamos a desayunar chocolate con roscón. A mí lo que más me ilusionaba siempre era el balón de fútbol y el traje del Athletic, pero el superregalazo era la bicicleta».

tania llaseraPresentadora De pequeña me volvía loca el pavo, que siempre era demasiado grande y no cabía en el horno»

Los pavos gigantescos y el conejo Whitey

A Tania Llasera, lo primero que le trae a la cabeza el fantasma de las Navidades pasadas es un antiguo malestar. «Tengo bastante complejo de Navidades cutres. En Bilbao no teníamos familia, mientras que toda mi cuadrilla, mis amigas desde los 3 años, tenían muchísimos parientes: siempre contaban que se iban a casa de sus tíos, que se iban a casa de sus abuelos, que se juntaban cincuenta... Yo me moría de envidia porque solíamos estar los cinco de casa». Y eso que, por lo que dice, en la mesa se acumulaba comida para un batallón: su madre –inglesa, hija de un refugiado vasco de la Guerra Civil– era y sigue siendo la responsable de tanta abundancia. «Mi padre se encarga de la cena: el pescadito se le da muy bien y borda el txangurro. Es una cosa ‘light’, porque sabemos que al día siguiente llega el pavo de mamá, relleno, con sus patatas... De pequeña me volvía loca el pavo, que siempre era demasiado grande y no cabía en el horno. Los tres o cuatro días anteriores ya estábamos ayudando a desmigar pan, a cortar manzanas... El puré de castañas nos lo mandaban de Inglaterra, porque a ver dónde lo encontrabas entonces en Bilbao. Durante los otros 364 días del año se te hacía la boca agua pensando en el pavo, pero luego te acababa doliendo la tripa de todo lo que comías».

Con Tania, hasta los regalos acaban teniendo su lado tragicómico: «Me acuerdo más de lo malo que de lo bueno, ja, ja... Un año solo me tocó un camisón, muy práctico: supongo que estaríamos en vacas flacas. Pero también hubo años maravillosos, muy de vacas gordas. Y una vez me trajeron un conejo: lo llamé Whitey, ‘blanquito’, pero no pasó del verano, le dio un jamacuco en el coche. ¡Pobre!». Estos días, la presentadora experimenta el florecimiento del espíritu navideño que se produce al tener un hijo: «Hasta el año pasado, para mí la Navidad era la casa de mis padres, no empezaba hasta que llegaba a Bilbao. ¡Ni ponía árbol ni nada! Pero, al ser madre, me he visto comprándome un arbolito y tirando de Mariah Carey para crear ambiente en casa».

carmen oruetaPropietaria de Arrese Recuerdo que una vez me trajeron una muñeca que me gustaba mucho y que se me cayó»

El pollo sin cabeza y la muñeca de la cara rota

Foto dedicada. Carmen Orueta, de 89 años, conserva este retrato que le hicieron en su infancia.

A Carmen Orueta no le va mucho eso de remontar la corriente del tiempo: «Tengo 89 años, una edad magnífica –argumenta entre risas–, y todo lo demás son bagatelas, ¡pasado!». Pero al final la remonta, claro, y rescata unas expresivas estampas de las navidades de la posguerra. «Entonces no era como ahora, cuando los pollos salen por las máquinas ya pelados y casi cocinados. Compraban el pollo en el mercado de Santo Tomás, que tampoco tenía nada que ver con lo de ahora, y lo llevaban vivo a casa. Lo mataban allí, pero los niños no solíamos verlo: llegabas del colegio y ya lo habían asesinado, no lo teníamos andando por los pasillos». Solo una vez falló aquella escrupulosa organización horaria, con tan mala suerte que el ave descabezada echó a correr y salpicó de sangre las paredes de la cocina, ante los ojos espantados de los críos.

Uno se imagina la mesa navideña de la familia propietaria de Arrese como un paraíso azucarado y tentador, pero Carmen explica que aquella época, con sus limitaciones en materias primas, no daba para esos excesos de ensueño: «Era todo mucho más sobrio. Ahora vas a Arrese y tienes cincuenta turrones, pero entonces no tenía nada que ver». También los Reyes Magos viajaban más ligeros que hoy en día, con espacio de sobra en las alforjas: «En Bilbao solo estaba Barandiarán, con cuatro muñequitos en el escaparate. Era otro mundo, distinto al de los niños de hoy, pero no habíamos visto nada, así que tampoco añorábamos nada. A mí me encantaban las muñecas y las cocinitas, y recuerdo que una vez me trajeron una muñeca que me gustaba mucho y que se me cayó: se le rompió la cara, que era de porcelana». ¿Cómo se llamaba? «¡No llegué a bautizarla!». También por aquella época, tras la Guerra Civil, su familia empezó a instalar el belén en el salón: «El Niño Jesús, los Reyes que avanzaban, esas cositas tan monas. Empezamos con un belén pequeñito y luego fue aumentando con el tiempo. ¿Árbol? ¡Qué va, esas cosas son de ayer!».

mario icetaObispo de Bilbao A mí me gustaban los trenes, siempre quería trenes»

El consomé para entonar y el Ibertrén de la buhardilla

Muy aplicado . Mario Iceta, con 12 años, haciendo los deberes en su casa de Gernika, donde nació en 1965.

Asegura el obispo de Bilbao que tiene «memoria de pez», pero pocas cosas estimulan el recuerdo tanto como la Navidad, una contraseña capaz de abrir cajones de otro tiempo. «Lo primero que me viene a la cabeza son los Marijeses, los grupos que en la semana previa a la Nochebuena cantan por la noche en Gernika, Muxika, Ibarrangelu... Me veo de niño en la cama, a las cuatro o las cinco, escuchando sus coplas en la calle. Eso empistaba ya la Navidad». Para el niño Mario, además, las voces de los coros funcionaban como una bienvenida a Gernika, porque estudiaba en el internado navarro de Lekaroz: «Pasar quince días en casa ya era algo especial. Poníamos el belén y el árbol y llenábamos la casa de espumillón y bolas. En la mesa era todo exagerado, porque mi abuela cocinaba de manera extraordinaria: a mí siempre me gustaron los txipirones, el bacalao, pero era poco dulcero. En aquellas cenas siempre había un consomé para entonar, aunque nunca he sabido qué quería decir eso, y una macedonia de postre, y también recuerdo el cava en copas planas y, para mi hermano y para mí, la sidra Gabika, que la hacían mis primos de Lekeitio». Eran nochebuenas de calles desiertas, que en su casa se prolongaban con partidas de bingo, de esas que los niños desearían alargar para siempre.

En aquellos tiempos, Olentzero tenía menos costumbre de bajar a la civilización –«parece que estoy hablando del Antiguo Testamento», bromea el obispo–, así que los regalos eran sobre todo cosa de los Reyes: «A mí me gustaban los trenes, siempre quería trenes. En una buhardilla tenía instalado el Ibertrén, que no sé dónde andará ahora. Eran Reyes generosos, pero en casa siempre nos acostumbraron a llevar también unos juguetes para Cáritas».

AMAIA DEL CAMPOAlcaldesa de Barakaldo Los caracoles los mantenemos, pero lo de las angulas ya se ha perdido...»

La manualidad eterna y las angulas crudas

De neska. Amaia del Campo, nacida en 1966 en Barakaldo, junto al árbol de Navidad que su madre decoraba siempre el 8 de diciembre.

Cada 8 de diciembre, la madre de Amaia del Campo decreta unilateralmente el inicio de la Navidad: «Tenía y tiene la costumbre de adornar la casa ese día. Poníamos árbol y un pequeño nacimiento. A ama la hemos obligado a mantener la tradición y sigue decorando el árbol con los mismos adornos, los que mi hermana y yo recordamos de toda la vida, porque no dejamos que los cambie. Yo siempre fui torpe con las manualidades y, cuando tenía 4 o 5 años, hice un nacimiento con siluetas pegadas en una cartulina. Mi ama, la pobre, lo sigue poniendo encima de la puerta del comedor, y también cuelga un farolillo que mi hermana hizo para el árbol. Lo cierto es que hace ilusión cuando llegas a casa y te los encuentras».

La ilusión es el elemento clave en las evocaciones navideñas de la alcaldesa. En su casa vivían siete personas (los padres, las dos hijas, la abuela, la bisabuela y un hermano del abuelo), pero ese censo siempre se agrandaba en los banquetes de fiestas: «Aita y ama hacían hueco para alguien de la familia que se había quedado solo. Recuerdo el jaleo en la cocina, la mesa con añadidos para que cupiéramos todos y los caracoles en Nochebuena, que ya me encantaban entonces. Alguna vez tuvimos angulas en Navidad. Eran un capricho especial y a mí me gustaba comérmelas crudas: mi ama las guardaba en un trapito en la nevera y me decía ‘eres como un sagutxu, siempre andas robando’. Los caracoles los mantenemos, pero lo de las angulas ya se ha perdido, ja, ja...». Amaia y su hermana escribían a Olentzero y a los Reyes, el proceso habitual, pero además tenían la suerte de que les contestaban: «A mí me pedían siempre que comiese más, porque estaba demasiado delgada. ¿Juguetes? El que más recuerdo es un cochecito de muñeca con capota. Y también la bici que le trajeron a mi hermana, porque sabía que yo, la pequeña, iba a acabar heredándola. ¡Así fue!».

ana fernández villaverdeLa Bien Querida, Cantante En Reyes también nos caía algo, pero los regalos guais nos los traía el Olen-tzero»

Los caracoles de la Tía Pilar y la cocinita blanca

Ana es hija única, pero en aquellas Navidades de su infancia nunca le faltaba compañía. «Solíamos pasar el 24 en casa de mis abuelos, en Portugalete. Mi tía Pilar preparaba caracoles y pimientos rellenos. A mi abuelo, hasta que murió, le chiflaba el marisco, así que tampoco faltaban las angulas, los langostinos y los percebes. Sí, sí, ¡por todo lo alto! Como no tengo hermanos, siempre estaba con mis primos y para nosotros eran las mejores fechas del año». El momento cumbre de aquellas jornadas perfectas llegaba con un visitante tan puntual como huidizo: «Esperábamos al Olentzero con muchísima ilusión. En Reyes también nos caía algo, pero los regalos guais nos los traía el Olentzero, así estábamos entretenidos todas las Navidades. A las doce tocaban el timbre y salíamos corriendo por el larguísimo pasillo de casa de aitite y amama hasta la entrada, donde estaban todos los regalos: nos parecía magia, llevábamos todo el año esperando ese día».

Con el mejor de todos aquellos juguetes, el carbonero hizo de eficiente repartidor, pero la mano de obra –esforzada y clandestina– la puso la madre de Ana: «Era una cocinita de madera pintada de blanco, muy grande, que me fue haciendo mi madre por las noches, cuando me acostaba. Tenía de todo. La disfruté muchos años, porque tanto mis primas como yo jugamos con muñecas hasta muy mayores».

Javi salgadoJugador del Bilbao Basket Solíamos gastarle bromas a mi abuela: cuando estaban haciendo la cena, le colocábamos en la cocina una caca de perro, de esas de mentira»

Las dieciséis uvas de Nochevieja y el barco pirata

Las travesuras tenían cierta importancia en las Navidades de Javi Salgado. Tanta, que solo tardan tres frases en emerger entre sus recuerdos: «Eran días de reuniones familiares en casa de mis abuelos, en Santutxu, jugando con mis primos y acostándonos muy tarde. Nos juntaríamos doce o quince y vivíamos momentos muy bonitos. También andábamos por la calle, comprando petardos, botes de espuma, artículos de broma... Solíamos gastarle bromas a mi abuela: cuando estaban haciendo la cena, le colocábamos en la cocina una caca de perro, de esas de mentira. Recuerdo que una Nochevieja, comiéndonos las uvas, mi hermano me puso dieciséis en vez de doce: yo nunca llegaba, todos acababan y yo seguía ahí con la boca llena. Él se partía, claro».

Ya entonces Javi jugaba al baloncesto, y por esa vía le llegaba una de las jornadas cumbre de la Navidad: «Íbamos al PIN con el equipo, a jugar el torneo, y después pasábamos allí la tarde, montándonos en las atracciones: era el plan perfecto, porque jugábamos, que era lo que más nos gustaba, y después teníamos tiempo para estar a nuestro aire». ¿Olentzero o Reyes? «Los dos, los regalos se repartían entre ambas fechas. Me acuerdo sobre todo del barco pirata de Playmobil, que era brutal. Y también de aquel que era un coche con un volante, que iba por una carreterita...». Eso tiene que ser el Autocross, así que ya ha citado dos de los juguetes más cotizados en aquella época. «Sí, tenía suerte, me caían regalos buenos. Es que me portaba muy bien... No, la verdad es que siempre he sido bastante trasto, pero mis aitas me han querido mucho, ja, ja...».

JORGE DÍAZYo Fui a EGB En Reyes sigo dejando las tres copitas y trocitos de turrón...»

Las bolas abolladas y la teta de Sabrina

Jorge Díaz, junto a su cómplice Javier Ikaz, se ha especializado en levantar acta de las nostalgias de una generación. Quizá por esa excelente relación que mantiene con el niño que fue, no sorprende encontrarse con un hombre profundamente navideño: «El problema viene cuando te das cuenta de que te emocionas más que tus propios hijos con detalles como las campanadas, los petardos, el PIN... En Reyes sigo dejando las tres copitas y trocitos de turrón, una palangana con agua para los camellos y los zapatos limpios junto al árbol: antes de que tuviéramos hijos, mi mujer me miraba como a un bicho raro».

Pero no nos distraigamos: ¿qué recuerdo late en el centro de las Navidades de su infancia? «El momento en el que ponía el árbol con mi padre. El pobre se pasaba todo el año trabajando y era de las pocas cosas que hacíamos juntos. Yo, colocando los mismos adornos de todos los años y aquellas bolas que acababan abolladas al intentar botarlas, y mi padre, encargándose de las luces, que si se fundía una se fundían todas». En las fechas clave, se juntaban con sus tíos y sus primos: «Los mayores se disfrazaban y hacían más gamberradas que los propios niños. Ahora te das cuenta de que, en realidad, eran muy jóvenes».

Jorge, nacido a principios de los 70, también tiene archivados en su memoria unos cuantos hitos televisivos, de esos que comparten y celebran todos los que fueron a EGB: «Además de aquellos especiales de Martes y Trece que todos grabábamos en vídeo, hay dos momentos que nunca olvidaremos: la teta de Sabrina y a Marisa Naranjo dejando a todo el país con las uvas en el plato».