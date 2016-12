El Ayuntamiento de Bilbao desaconseja lanzar petardos en Navidad

La pasada Nochevieja se produjeron en Bilbao 24 incendios relacionados con el uso de material pirotécnico en los que se llegaron a quemar 28 contenedores. También afectaron a inmuebles y a vehículos con el consiguiente daño económico (sólo en contenedores se perdieron 28.000 euros). Si bien es cierto que las cifras de heridos y de intervenciones de bomberos por accidentes con pirotecnia han ido descendiendo en los últimos años, su mal uso aún es una práctica muy habitual. Es por ello que el Ayuntamiento y Protección Civil han puesto en marcha una campaña de concienciación para utilizar correctamente estos artefactos.

En primer lugar es imprescindible comprar en establecimientos autorizados. En Bilbao existen 43 locales que tienen permitida la venta y no hay ninguna solicitud de permiso de venta ambulante de material pirotécnico, por lo que cualquier puesto callejero en el que vendan petardos o bengalas no estará autorizado.

Otro aspecto fundamental a la hora de comenzar a utilizar estos artefactos es seguir las instrucciones de uso. Está terminantemente prohibido lanzar petardos contra personas, inmuebles o animales (especialmente sensibles al ruido), al igual que introducirlos en botellas o latas ya que, al explotar, la metralla que desprende aumenta significativamente el riesgo de que haya más heridos o de mayor gravedad. También es esencial no guardar los artificios pirotécnicos en bolsillos o en la ropa, no encenderlos cerca de otros materiales pirotécnicos, no manipular sus componentes ni extraer su contenido ni adquirir ningún petardo o bengala sin su correspondiente embalaje.

«Cota cero»

Es por ello que, a lo largo de la Navidad, la Policía municipal de Bilbao llevará a cabo inspecciones de diversos establecimientos de la ciudad, en horario de mañana o tarde, como medida complementaria a la intensificación y control exhaustivo de la venta ambulante en la vía pública. Una medida que pretende «alcanzar la cota 0», tal y como señaló Tomás del Hierro, concejal delegado del área de Seguridad Ciudadana. Esto es, cero a cuanto material pirotécnico vendido ilegalmente y cero en número de personas lesionadas o heridas.