El Olentzero anuncia la Kalejira de mañana

El Olentzero se permitió este jueves un breve descanso para atender a la prensa y anunciar la gran Kalejira que protagonizará mañana a las 17.45 horas de la tarde. Sentado en frente del Mikeldi, en el Museo Vasco, explicó que el recorrido comenzará en la Plaza Moyua, continuará por la Gran vía, descenderá por la calle Navarra y terminará en la plaza del Arriaga. Allí, una banda de músicos tocará durante media hora y el Olentzero y Mari Domingi saludarán a los asistentes desde la balconada del teatro. La celebración obligará a interrumpir temporalmente el tránsito de vehículos en el tramo de Gran Vía comprendido entre la Plaza Moyua y la Plaza Circular y algunos accesos a El Arenal.

«Espero veros a todos allí», animaba con voz grave el propio Olentzero, que reconocía estar un tanto desubicado. «A mí me traen y me llevan del baserri. Mi hogar está en cualquiera de estos montes. Eso sí, me he dado cuenta de que los que vivís en la ciudad deberíais tomaros todo con más calma, intentemos disfrutar de estos días». La cabalgata de este año incorporará un nuevo personaje durante el recorrido. «La lamia vendrá con nosotros, con sus pies de pato, el pelo rubio y ese cántico tan hipnótico, que nos seducirá a todos», explicaba el famoso carbonero, que aprovechó para recordar el rincón solidario habilitado en la plaza del Arriaga donde se pueden donar juguetes para las familias sin recursos. «Todos los niños deberían tener la oportunidad de un regalo. Es necesario aprender a compartir los juguetes».