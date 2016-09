Por fin María Luisa pudo volar para superar otro reto personal y, además, reivindicar que la línea de Renfe entre Orduña y Bilbao se adapte a las personas que, como le sucede a ella, tienen que desplazarse en silla de ruedas. Y es que esta orduñesa de 56 años que hace tres sufrió un ictus solo puede acudir a dos sesiones semanales de recuperación. ¿La razón? Depende de que su marido o su hijo le acerquen en coche a Bilbao. «Si pudiera subirme al tren yo sola iría todos los días y me recuperaría antes», asegura.

Con este objetivo se embarcó hace casi un año en una suerte de cruzada personal para conseguir que atiendan su reivindicación. Ante la falta de respuestas, decidió ayer lanzarse en un ultraligero biplaza desde lo alto de la Sierra Salvada –concretamente desde la localidad burgalesa de Barriga de Losa– y durante media hora sobrevoló su ciudad, Orduña. «Con esta acción –puso de ejemplo– quiero demostrar a todos que es más fácil volar que ir a Bilbao en tren».

Desafiando la intensa niebla con que amaneció la ciudad –que acabó retrasando su acción reivindicativa más de dos horas–, María Luisa Goikoetxea confesaba sus nervios antes de despegar porque «volar es mi sueño nunca realizado». Una sensación que contrastaba con la que se dibujaba en su cara nada más aterrizar, feliz por haber superado sus miedos: «Me he emocionado mucho cuando he visto Orduña desde arriba, la sierra, el Bedarbide, el Pico del Fraile...».

Esta médico orduñesa ya lleva recogidas casi 120.000 firmas en la plataforma de internet change.org en apoyo a su causa y asegura que no cesará en su objetivo. Ayer afirmaba incluso que no descarta plantarse en las vías al paso de un convoy al más puro estilo ‘Langui’, el actor español que ha bloqueado varias veces el autobús donde no podía subir con su silla de ruedas. A pesar de sus iniciativas, ni Renfe ni el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif, «han contactado conmigo». Ambas instituciones dicen estar ya ejecutando mejoras de accesibilidad en las estaciones de la línea Bilbao-Orduña y que estudian hacerlo también en los coches, pero Goikoetxea replica que nadie concreta fechas. «En el caso de Orduña, María Luisa no tiene problemas para acceder a los andenes, el problema es que hay casi medio metro entre el suelo y el tren y dos escalones por lo que no puede subir ni bajar», criticaba ayer Txaro Eguiluz, familiar de la mujer discapacitada. «Solo pide que adapten un vagón, ¿tan difícil es?», añadía.

«Coartan su libertad»

Sus vecinos quisieron secundar su protesta con una concentración a la que acudieron medio centenar de personas. También estuvieron presentes una docena de miembros de Fekoor, la Federación de Personas con Discapacidad de Bizkaia. «No dejándole montar en los vagones coartan su libertad. Hemos intentado tener una reunión con los responsables de Renfe y tampoco hemos recibido respuesta», criticaba su portavoz, Raúl Aguirre. Al acto reivindicativo se sumó además la alcaldesa de la ciudad, Idoia Aginako, y una representante la empresa que ha fabricado el ‘scooter’ con el que se desplaza Goikoetxea. «En el metro entra sin problemas», resalta.