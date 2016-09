Contenedores cruzados en la carretera tras una noche de 'juerga' en Zorrozaurre

Dicen los vecinos de Zorrozaurre que si hubieran grabado todas las escenas como esta que han visto daría para un largometraje. El vídeo es de la madrugada del sábado al domingo, pero podría ser del día anterior, de la semana pasada, de hace ocho meses... de hace «veinte años», cuando abrió en el barrio la discoteca, hoy Mao Mao Beach y antigua Columbus, a cuyos jóvenes clientes atribuye el vecindario el rosario de destrozos que llevan dos décadas denunciando. «Yo ya dejo el móvil al lado de la ventana y en cuanto me despiertan con timbrazos y golpes me levanto y les grabo. Estas imágenes son de las seis y veinte de la mañana, llovía a mares y ahí les ves, atravesando los contenedores en medio de la carretera. Les he visto ya dos veces tirarlos a la ría».

Les ve Ana, que se mudó al barrio hace diecinueve años, desde esa ventana donde ha pasado más de una noche medio en vela, con un ojo puesto en el follón que se organiza en la calle y el otro vigilando el sueño de la niña, «que con tanto ruido duerme menos los fines de semana que cuando le toca ir a la ikastola». «Una vez siete chavales se subieron encima de un coche y empezaron a saltar hasta que reventaron los cristales, y el viernes pasado iban rompiendo todos los retrovisores que encontraban». Pocos serían (los coches), porque los vecinos «esconden» los vehículos los fines de semana para ahorrarse los desperfectos. «Un jueves lo tenía en la calle y abrieron la discoteca de forma excepcional. Pues al día siguiente me encontré con el retrovisor arrancado».

Da igual a quien se pregunte, porque todos los vecinos cuentan historias similares. Amaia Verdes vive a menos de 200 metros de la discoteca y no lleva la cuenta de las veces que habrá llamado a la Policía. «Antes llamaba fin de semana sí, fin de semana no. Una noche estábamos en la cama y escuchamos un ruido fortísimo. Nos asomamos a la ventana y vimos que un chaval acababa de romper el cristal del portal y se iba corriendo. Avisamos a los municipales y le cogieron pero el juez dijo que como no le habíamos visto exactamente en el momento de romperlo, sino ya saliendo del portal, no podía hacer nada. No era la primera vez que nos destrozaban el cristal y como arreglarlo era dinero en balde al final acabamos por forrar el agujero con cartones».

Ahora tienen un cristal de esos a prueba de patadas porque están rehabilitando el edificio. No han acabado los remates y ya les han 'estrenado' la fachada con graffitis, que también 'adornan' la parada de autobús. Ellos, a limpiar la pintura y los operarios del Ayuntamiento, «la suciedad de vasos y botellas, meadas, vomitonas...» con que amanece el barrio cada fin de semana. Con la bendita excepción del verano. «En julio y agosto la discoteca ha estado cerrada y no ha habido ningún problema. Los chavales no vienen hasta aquí a hacer botellón sin más, vienen por el reclamo de la discoteca». El local fue clausurado seis meses en 2012 por orden municipal por superar el aforo y había sido sancionado también en 2008 con un cierre puntual por la misma causa («caben 463 personas y se admitían más de 800», explicaron entonces).

Así 'amanece' el barrio cada fin de semana, lleno de botellas y vasos por la calle.

Comprenden desde la Asociación de vecinos del barrio, 'Euskaldunako Zubia', que los que causan los destrozos de madrugada «son cuatro» pero no entienden «cómo no se puede erradicar el botellón en Zorrozaurre cuando en el Casco Viejo lo hicieron». Anabel Toyos, portavoz de la asociación, era vecina, precisamente entonces, de las Siete Calles. «Yo vivía cerca de la plaza Santiago y allí había dos patrullas continuamente. En Zorrozaurre lo único que hace la policía es un control de pascuas a ramos. Cuando se quejan mucho los vecinos les ponen a cuatro o cinco chavales una multa de 300 euros o trabajos en la Cruz Roja. Pero nada más, las cuadrillas vienen a beber a Zorrozaurre porque saben que hay poco control».

Pero Policía sí hay.

Sí, hay patrullas pero solo apostadas en la carretera de entrada a la discoteca. Quieren evitar que se produzcan aglomeraciones porque es la única salida de evacuación. Si esa vía se llena de coches o chavales con litros puede ser peligroso. Cumplen el expediente con eso, pero no hacen nada más.

Han expresado reiteradamente sus quejas al Ayuntamiento. ¿Qué les dicen?

Cada vez que acudimos al departamento de Seguridad nos reciben con buenas palabras y nos dicen que hay un dispositivo policial en la zona. Y lo hay, pero está claro que es absolutamente insuficiente.

A propósito de esto se preguntaba Ana el otro día mientras grababa el vídeo «¿dónde están ahora los municipales?». Llegó la Ertzaintza poco después y colocaron los contenedores en su sitio. Con poco éxito. «Un ratito después, cuando ya me había acostado de nuevo, empezaron otra vez». Eran casi las siete de la mañana, la hora más crítica, asegura Ana. «De seis y media a siete es tremendo, los que andan por ahí a esas horas están colgados. La discoteca ofrece un servicio de autobús toda la noche pero a los que ven muy mal no les dejan subir». También hay una parada de taxi a unos metros de la puerta pero siempre está vacía, así que decenas de jóvenes emprenden la caminata hasta la estación de metro de Deusto, la más cercana, que está a veinte o veinticinco minutos. Tiempo que 'aprovechan' para «destrozar lo que pillan» o para hacer carreras de coches por una recta con velocidad muy limitada. «En una ocasión tuve que apartarme con el coche hasta rozar la pared porque venían dos de frente haciendo una carrera. ¡Menudo susto!», cuenta Anabel Toyos.

Coinciden los vecinos en que Policía hay, a veces «hasta cuatro patrullas», pero se quejan de que no son efectivas. «En lugar de estar aparcados a la entrada de la carreterita que da acceso a la discoteca podían estar haciendo ronda por el barrio a las horas más conflictivas». No parece tarea complicada porque este barrio, el futuro Manhattan como se le ha llamado, es una sola recta de unos dos kilómetros sin salida alternativa.

¿Los vecinos han puesto denuncias?

Sí. Yo misma he ido a la Policía a denunciar que nos rompieron el cristal del portal. Y otra vez que se cargaron la lámpara. Escuchamos gritos y se asomó mi marido a ver qué pasaba. Y pasaba que había varios chavales colgados de la lámpara del portal, hasta que la rompieron -cuenta Ana-.

Los porteros automáticos también los han reventado más de una vez, así que los que están haciendo obras en los edificios incorporan un sistema para desconectar los timbres «de viernes a domingo». Y hará casi un año que los vecinos del barrio tienen forradas sus ventanales con carteles de 'No al botellón'. Esas ventanas desde las que de madrugada se ve «de todo».