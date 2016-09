Los bomberos extinguen el fuego fortuito de un vehículo en Muskiz

Un fuego fortuito originado en el motor de un vehículo ha obligado a cortar temporalmente esta mañana uno de los acceso al supermercado BM y al polígono San Martín de Muskiz. El incidente ha tenido lugar hacia las 10.30 horas, cuando ha comenzado a salir humo del capó de un Peugot 306 diesel. La propietaria del coche, que iba a aparcar junto al comercio, ha dejado el vehículo en las inmediaciones para tratar de sofocar el fuego con ayuda de otros dos hombres, si bien finalmente no lograron extinguir las llamas. Hasta el lugar se ha desplazado una dotación de bomberos del parque de Urioste que ha podido controlar el incendio en pocos minutos.

«El hombre que ha intentado apagarlo no era capaz de abrir el capó y al final ha metido el extintor por las rendijas como ha podido», explicó la propietaria del automóvil, que se encontró con el fuego «de repente». «Yo venía de mi casa. De pronto el coche ha empezado a hacer ruido y a sacar humo, y es cuando lo he parado y ya no lo he movido», relató la mujer.

Los bomberos también han tenido dificultades para acceder al motor del vehículo. «Este tipo de fuegos suelen ser por temas eléctricos», apuntó el cabo del dispositivo tras finalizar la actuación minutos después de 11.00 horas. Pese a lo llamativo del incidente, no ha habido riesgo de explosión. «Al ser un coche de gasoil no suele haber más problemas», añadieron los bomberos. La Policía Local de Muskiz fue la primera en llegar al lugar de los hechos para acordonar la zona y desviar el tráfico. Hasta el lugar también se ha desplazado una grúa para llevarse el vehículo incendiado.