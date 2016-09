«Algún día torearé en Carranza y me quitaré la espina»

«Algún día torearé en Carranza», se conjuraba ayer Alberto Donaire, el niño riojano de 11 años al que se impidió participar en el festival taurino programado dentro de las fiestas del Buen Suceso de la localidad encartada. «Ni cuando corte dos orejas en Madrid», tendrá una repercusión similar a la de estos días, profirió su madre, con orgullo. El chico ha recibido «amenazas de antitaurinos» en las redes sociales, pero también «muchas muestras de apoyo» de gente hasta de Sudamérica. Ayer, los activistas no hicieron acto de presencia. Hay un antecedente familiar de lo que vive estos días. Su propio tío, «sin tanto revuelo, solo por la aplicación de la ley», no pudo lidiar con doce años, tal y como explicaba éste mientras sonaba el pasodoble que iniciaba el festejo en el que ejerció de banderillero.

Los carteles pegados en la fachada de la plaza aún anunciaban la becerrada sin muerte a cargo del niño torero engalanado con un sombrero cordobés, donde lucía como una figura más entre los novilleros que pisaron el albero del Buen Suceso. Para la empresa Esencia Taurina fue una faena que se cayera de esta tercera edición. No hubo gran afluencia de espectadores, y cerraron el festejo con pérdidas. «Aunque aquí todo el mundo va a cobrar», matizaba Joaquín Ollora, uno de los socios. La participación de Alberto no hubiera salvado la caja, pero sin duda «el respetable habría disfrutado, porque el chaval promete». «Tiene maneras y un buen entorno», apuntó Ollora. Y sobre todo empieza a suscitar interés. Los chavales hablaban de él y le fotografiaban y varios adultos aún confiaban en verle lidiar.

Alberto llegó a Carranza tranquilo, con la decepción ya digerida, y a dos horas del evento jugaba al futbolín o en los columpios con otros niños en la entrada de la sidrería Txaro. Es un chaval con una aparente madurez, que no deja de tener once años. El local hostelero quedó impregnado de un evidente ambiente taurino, y en los preparativos podían verse en el parking capotes extendidos en la parte trasera de un coche o en una valla. Más que a Alberto, que venía de salir por la puerta grande el día anterior en Santo Domingo de la Calzada, a quien todavía se le podía apreciar un rastro de decepción era a su padre, el bilbaíno José Donaire, que se formó en la escuela taurina de Bilbao, y que esperaba compartir velada con amigos de aquella época.

Alberto saluda a uno de los novilleros que lidió ayer. PEDRO URRESTI

«Irnos al extranjero»

«Un triunfo en Carranza no abre puertas», razonó, pero tendría un gran valor sentimental para él. Y también para Alberto, que apuntaba que el coso de Las Encartaciones tiene «sabor». Su arena le recuerda a la de Vista Alegre. Su representante, José Luis Torres, lo intentó sin suerte hasta el final. «Si se les permite correr, recortar, por qué no torear, es otra suerte más», planteaba. Su padre lamenta que en Aragón o La Rioja la ley no ponga trabas: «Quizá nos tengamos que ir a Francia o Sudamérica». Le indigna que hayan sido otros los que hayan decidido lo que es más conveniente para su hijo. «No torea forzado, lo hace porque le gusta desde siempre, con becerros y sin muerte», reivindica.

Ha llegado a temer que toda la polémica surgida traiga problemas al niño. Y pone como ejemplo el incidente con una profesora, que llegó, afirma, a plantearle en clase si no se sentía un asesino. «Con el riesgo de influir al resto de compañeros, y echárselos encima. Le espetó que por qué no mataba en los videojuegos». Ahí es cuando irrumpe la madre del pequeño, a la que José inculcó la afición por el toreo. «¿Quién le va a cuidar mejor que nosotros?», se preguntaba. «Hay otras situaciones, como el botellón, donde los niños pueden estar más expuestos», decía. Entretanto, Alberto se conformó con ver a su tío desde la grada. De nuevo en su faceta más madura, tomó asiento y disfrutó del festejo. Quiere ser torero cueste lo que cueste. Y solo ve otra alternativa: «Hacerme veterinario, tener una finca y cuidar a los toros».