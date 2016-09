Una mujer de 58 años recibe una paliza mientras paseaba a su perro en Getxo

Nada podía presagiar que esta vecina de Getxo viviría un infierno en la tarde del pasado domingo. La mujer, de 58 años, que no ha querido desvelar su nombre por miedo a represalias, estaba paseando a su pequeño perro en los aledaños del instituto de Fadura Getxo I. Mientras escuchaba música con sus cascos, se cruzó con lo que no duda en calificar como su peor pesadilla. Un joven de unos 30 años, acompañado de una chica y dos perros grandes, empezó a gritar a esta vecina, que desconcertada preguntó qué pasaba.

«Mi madre estaba sola y no se encuentra bien. Siento una gran impotencia», dice su hija

«Me quité los cascos para ver qué estaba diciendo. Me gritó que apartara a mi perro del suyo o que le daba una patada. Le dije que no se atrevería, cuando de pronto le golpeó», relata. Casi sin tiempo de reaccionar, el joven le soltó un puñetazo en la nariz y otro en la cabeza. «No entendía nada. De repente me golpeó y con el segundo golpe caí al suelo. La chica le gritaba que parase y yo era incapaz de moverme», explica.

Una vecina que se encontraba en la ventana de uno de los edificios colindantes y otra mujer que estaba esperando el autobús fueron testigos de todo lo ocurrido. «Vino una ambulancia que me trasladó al ambulatorio y después al hospital de Cruces. No sufrí ninguna fractura, pero el golpe al caer me magulló las costillas y llevo desde el domingo sin poder salir de casa. Además, tengo varias heridas por la caída y las marcas de un anillo en la nariz a causa del puñetazo», concreta.

El joven y su compañera fueron perseguidos durante un rato por un coche que pasaba por allí en el momento de los hechos, hasta que se adentraron en una zona peatonal y se les perdió la pista. «Me quedé alucinada. Se supone que una persona que lleva a un perro es porque quiere a estos animales. Me cogió todo muy desprevenida», señala la víctima, que ahora tiene miedo de volver a pasear con su can.

Carteles por el barrio

Amigos y familiares se han encargado durante esta semana de pegar carteles por el barrio del Humedal, un parque cercano donde la agredida suele pasear a su perro, la parada de autobús junto a la que ocurrió todo y Fadura. Con grandes letras de advertencia, relatan lo sucedido y piden a los vecinos que estén atentos y ayuden a identificar al atacante. «Hemos sabido que otra chica de la zona sufrió un incidente similar y que cogieron al chico, residente en la calle Euskal Herria de Algorta», asegura la hija de la víctima. «Mi madre paseaba sola y además no está bien. Siento mucha impotencia y solo quiero que le pillen. La verdad es que estamos recibiendo el apoyo de los vecinos, que incluso me paran por la calle para preguntarme», dice agradecida.

Por su parte, la Policía está investigando, aunque desde la familia se muestran escépticos con el trabajo realizado hasta ahora. «Tenemos los datos de un chico que podría ser el agresor. Los llevamos a la Ertzaintza y nos han dicho que tenemos que esperar hasta el lunes, que la unidad que se encarga de esto está de vacaciones», denuncian. Por su parte, la Policía vasca asegura que la investigación se puso en marcha nada más presentarse la denuncia.