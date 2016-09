Despiden a dos empleadas de un geriátrico de Loiu por «desatender» a los internos en la última huelga

La vida de Mari Mar Camiñas ha dado un vuelco sorprendente a los 49 años. Ha pasado de «supervisora de fines de semana de toda la residencia» en el último verano a estar en la calle por un despido disciplinario. Después de una década de trabajo como gerocultora en el grupo Gurena, la residencia de Loiu ha decidido ponerla en la calle «por causas muy graves». «Todo por no cambiar el camisón a una interna» durante una huelga celebrada de mayo, se defiende.

Idéntica notificación recibió el mismo día su compañera de centro Inés Gómez, a la que la dirección responsabiliza de «la desatención de seis residentes de los nueve que tenía a su cargo», de «no comunicar las labores pendientes con los internos», de «no realizar cambios posturales y de pañal» y de «no responder al teléfono», entre otras negligencias que ella niega. Una lista de presuntas irregularidades que aparecen recogidas en los dos expedientes sancionadores, ambos levantados por hechos sucedidos durante la movilización de mayo y a los que ha tenido acceso EL CORREO. Se da la circunstancia de que Inés Gómez ejerció anteriormente como liberada del sindicato ELA en una residencia del mismo grupo y Mari Mar Camiñas es la afiliada que prestó su imagen para los carteles de la última protesta en el geriátrico y repartió los cheques de la caja de resistencia sindical.

NUEVA HUELGA 6.000 empleadas están convocadas. 5.000 son gerocultoras y el resto, personal de limpieza y de cocina.

Esta misma semana, este periódico también ha dado a conocer un informe interno de la Diputación en el que pone de manifiesto las graves deficiencias en la atención a los internos durante otro paro. «Podemos estar ante situaciones de maltrato institucional», constataba el documento. Tras conocerlo, el Gobierno vasco elevó los servicios mínimos para una protesta, precisamente, en el Gurena de Loiu. Pocas horas después, el diputado general, Unai Rementeria, advirtió a ELA de que «con la dignidad de los mayores no se juega».

«No es un problema de la huelga. De noche, los servicios mínimos son del 100% y también hay incidencias graves registradas. En Loiu éramos dos gerocultoras para 150 mayores repartidos en tres plantas. Muchos llaman a la vez y hay ‘andarines’. ¡Cómo no van a pasar cosas!», corroboran las dos mujeres.

«Un ataque frontal»

Ellas, de todas formas, se defienden. «Sí que completé el aseo habitual de esa residente, pero cuando el camisón está limpio no lo cambiamos», esgrime Camiñas. El estado de la mujer, enferma de gravedad, «invidente, muda y encamada», ha actuado como «agravante» en el expediente, que refleja que «en los días de huelga, además, los cambios de pañal y aseo» se vieron reducidos. Es el único incidente que se le imputa en el expediente, aunque la directora del centro, Marisol Couceiro, advierte que «ahí no está todo lo que vamos a decir en el juicio; hay más». La responsable del geriátrico asegura que las dos trabajadoras, «al no hacer algunas de sus labores, no cumplieron los servicios mínimos» decretados, algo de lo que se enteró «con posterioridad».

Inés Gómez –56 años y 14 en Gurena– comparte con ella los inicios de su andadura laboral en la residencia que esta firma tenía en Derio. Gurena mantiene en la actualidad dos centros en Bilbao, en los barrios de Indautxu y Txurdinaga. «En 2009 hicimos ya una huelga porque querían quitar un turno en Derio y no reclamábamos subidas salariales, solo dijimos que hacía falta gente para atender bien. Te vas con el alma desgarrada de no poder sentarte ni un minuto con un mayor que lo necesita». Ninguna de las dos había sido expedientada hasta ahora y ambas han demandado a la empresa.

«Es un ataque frontal a ELA y un intento de amedrentar a las trabajadoras, que no ha funcionado, y lo vamos a denunciar públicamente», asegura Ander Akarregi, portavoz de la central. «Llevaremos esta reivindicación a la mesa de negociación del convenio sectorial. La readmisión de las dos trabajadoras va a ser una condición ‘sine qua non’ porque consideramos que se las despidió por huelguistas». El convenio de las gerocultoras es un pilar reivindicativo de los 14 días consecutivos de paro que arrancarán el miércoles en las residencias.