Gertek pierde por sorpresa el contrato millonario de la OTA de Bilbao después de 14 años

El Ayuntamiento de Bilbao ha recibido un varapalo en un flanco tan sensible como la contratación, y de un servicio de gran impacto en la vida de la ciudad. Gertek, que gestiona la OTA desde 2002 con diferentes socios y ha vuelto a ganar el concurso público, ha quedado fuera de juego en el último momento, y será la empresa clasificada en segundo lugar, Estacionamientos y Servicios (Eysa) con Cycasa Canteras y Construcciones, la que se ponga al volante de un contrato de cuatro años prorrogables por otros dos y con un valor estimado de 55,7 millones de euros. Así lo ha decidido el Órgano de Recursos Contractuales de Euskadi, que excluye a Gertek por incumplir un requisito técnico muy concreto, la resistencia de los parquímetros a la humedad.

El pliego de condiciones exige que las máquinas funcionen en condiciones extremas a la intemperie (temperaturas comprendidas entre -20 y 50 grados e índice de humedad del 95%). Así lo recogía en su oferta la UTE formada por Gertek y Acciona. Sin embargo, incluyeron también un folleto del fabricante que recogía una resistencia a la humedad del 90%. Los técnicos municipales no dieron importancia a esta contradicción al entender que los incumplimientos deben ser «expresos» y de carácter «esencial» para excluir a un licitador. En este caso, consideran garantizado que los parquímetros aguantan los chaparrones y los ven como un elemento «añadido, no de importancia capital». Su presencia en las calles irá disminuyendo a medida que se implanten cambios tecnológicos como una aplicación para ‘smartphones’.

Sin embargo, no hay detalle pequeño y este escollo ha bastado para que Gertek pierda un contrato de los grandes, en una plaza en la que ya contaba con cumplir 20 años. La empresa va acudir a los tribunales, pero la decisión del órgano adscrito al Gobierno vasco es ejecutiva. Ocurra lo que ocurra en la vía judicial (el Ayuntamiento también podría recurrir), el área de Circulación y Transportes está obligada a llamar a Eysa y Cycasa para firmar el contrato, algo que espera hacer «no más allá de finales de octubre».

Polémicas

El concejal delegado del área, el socialista Alfonso Gil, garantizó la «normalidad» del aparcamiento de pago, tanto en este periodo de transición como en la nueva etapa. La OTA afronta un cambio de modelo en el que la concesionaria pierde protagonismo y pasará a gestionarse como un servicio más «con un control absoluto por parte del Ayuntamiento». La continuidad de la plantilla también está fuera de duda. Aun así, ni él ni el presidente de la Mesa de Contratación, Mikel Álvarez, ocultaron su desconcierto ante la resolución. Eysa se fijó en la resistencia de los parquímetros como primer motivo de impugnación y acertó de pleno. El OARC ni siquiera ha entrado a analizar los restantes argumentos, cinco en total, ante las «incongruencias» detectadas en la oferta, que en uno de sus documentos «incumple un requisito del pliego de condiciones». En sus alegaciones, Gertek y Acciona presentaron el informe de una empresa acreditada que certifica que las máquinas soportan un 95% de humedad. Pero el órgano que supervisa la contratación entiende que ante documentos contradictorios no cabe un trámite de aclaración, ya que «se infringirían los principios de igualdad y no discriminación».

«Si no cumple muy bien el pliego es que no cumple, y hay que excluirle», afirmó Lander Etxebarria, de EH Bildu. El portavoz del PP, Luis Eguiluz, se mostró sorprendido por no haberles informado en la Mesa de la contradicción que finalmente ha descabalgado a Gertek, la empresa que ha resistido varias polémicas sin sanciones por parte del Ayuntamiento.

En 2011 dejó de pagar el canon obligatorio como medida de presión para obtener una compensación económica (le resarcieron con 1,3 millones por la congelación de tarifas y subidas del IVA) y hace meses se supo que nada más firmar el contrato de 2006 disolvió formalmente la UTE adjudicataria y se lo ocultó a las autoridades municipales. Ambos episodios dieron mucho que hablar, pero no hicieron mella en su trayectoria y volvió a ser elegida como la mejor oferta. Ahora tomará el testigo Eysa, que tampoco es una desconocida porque gestionó la OTA en Bilbao desde 1989 hasta 2002. La diferencia de puntuación en el concurso fue de 88,7 frente a 79,3. «Todas las empresas que pasan el corte están acreditadas para llevar el servicio», asume Alfonso Gil.