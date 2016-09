DibertigarRia, el mayor reclamo para disfrutar en familia este fin de semana

Con el agitado ritmo de vida actual y la vuelta a la rutina, es difícil pasar tiempo suficiente en familia. Pero EL CORREO se ha propuesto un año más regalar a padres e hijos la oportunidad de compartir momentos juntos desde ya y demostrar que el final del verano no tiene por qué ser tan malo si se sabe cómo afrontarlo. Ni la pereza, ni el cielo encapotado, no hay excusa para salir de casa a mover el esqueleto, ejercitar los músculos y empaparse, quizá de un poquito de lluvia, pero también de mucha diversión en familia. El jueves desembarcó en el entorno del Museo Marítimo de Bilbao la quinta edición de la feria del mar y la ría DibertigarRia, una cita que cada año despliega un número infinito de actividades desde las once de la mañana y hasta bien entrada la noche, con una pausa a mediodía para recobrar fuerzas. Todo un planazo a los pies de la grúa Carola.

El programa es intenso y conviene organizarse. El mapa que al que pueden acceder clicando puede ayudar, hasta le sugerimos que recorten esta página y la lleven consigo porque el aluvión de visitantes está garantizado. Para empezar con buen ritmo por la mañana, ¿ha probado alguna vez circular en una bicicleta de tres ruedas y siete plazas? Un sillín para el padre, la madre, el abuelo, la abuela, la suegra y el suegro, los peques, los tíos... Todos tienen que pedalear. Aunque tiene una forma un tanto extraña, son capaces de circular en línea recta y son bastante maniobrables. En ciudades como Múnich se utilizan para realizar rutas turísticas por la ciudad. En Bilbao habrá ocasión de probarlas durante la feria. Esas y también los cuatriciclos y los karts.

gráfico

Se organizarán asimismo paseos en barco por la ría a cargo de Bilboats, aunque quien esté deseando sumergirse de lleno en la fiesta, puede calzarse las chancletas, ponerse el traje de baño o pantalón corto y camiseta y dar un paseo en piragua por la ría, que está empeñada en convertirse en pieza fundamental del ocio de los habitantes de la villa, o bien probar con el paddle surf, esa variedad del surf tan de moda que le está comiendo el terreno a otros deportes acuáticos. Es muy fácil de aprender y no requiere de unas condiciones físicas especiales. Es habitual ver sobre estas tablas a personas de más de 40, 50 o, incluso, 60 años.

Concurso y premios

El carro de entretenimientos previsto para los ‘peques’ es de quitar el hipo. Podrán pintarse la cara, un auténtico comodín en toda fiesta que se precie, y participar en un concurso de pintura. Los artistas Antonio Aldama, José Abel y Enrike Zubia, que exponen su obra en el Museo Marítimo, ayudarán a los niños a perfilar sus ideas. Tendrán incluso la oportunidad de demostrar sus dotes de baile en la discoteca infantil y probar su habilidad en la Escuela de Pesca en el muelle de la explanada. No es necesario venir pertrechado con los bártulos desde casa. Aquí son todo facilidades. A los participantes se les hará un seguro y se pondrá a su disposición cañas, carretes, plomos, anzuelos... Eso sí, nada de frotarse las manos pensando que la cena está asegurada, porque las capturas serán devueltas a la ría.

Los aitatxus y amatxus que lo habrán dado todo durante el día, tienen una recompensa a la noche. Manel Fuentes, el carismático presentador de televisión, amarra en Abandoibarra a su banda de música para ofrecer un recorrido de más de dos horas por los principales éxitos del cantante estadounidense Bruce Springsteen. DibertigarRia, no. Lo siguiente.