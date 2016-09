«¡Dame todo o mato al niño!»

Hasta entre los delincuentes hay niveles. En el más bajo se situaría un individuo que es capaz de amedrentar a una madre, amenazando a su hijo, para apoderarse de un teléfono móvil y 30 euros. Ana, nombre ficticio de la víctima, regresaba a casa con su hijo, de cinco años, el pasado miércoles por la tarde. Habían estado haciendo unas compras de última hora para la vuelta al cole. Serían aproximadamente las 18.20 horas cuando enfilaron las escaleras de la calle Camino de los Mimbres, que enlaza los barrios de La Peña y Miribilla.

De repente, Ana sintió que se acercaba alguien. «Noté un tirón en el bolso, que llevaba cruzado, por la espalda. Era un chico que venía corriendo». Apenas le había dado tiempo a girarse cuando aquel desconocido agarró al niño y levantó la mano. «Llevaba algo pero no podría decir qué». Ana no está segura de si empuñaba algún arma blanca. Con la impresión, casi no pudo verle la cara. «¡Dame todo o le mato!», la amenazó. Asustada al ver al pequeño en peligro, la madre se quitó el bolso y se lo dio. El asaltante le insitía en que le entregara «el móvil». «Fueron unos segundos». Una vez que tuvo lo que quería en sus manos, «se marchó» y ya no volvió a verlo.

Sin dejar rastro

Consciente de que en estos casos el tiempo es oro y cuanto antes se avise a la Policía más posibilidades hay de que capturen al ladrón, la mujer detuvo al primer coche que pasó, ocupado por una pareja. Les contó lo que les acababa de ocurrir y les pidió que les acercaran a la comisaría de Miribilla, situada a unos pocos metros. «No tardamos ni tres minutos», recuerda. Para entonces, el atracador había desaparecido sin dejar rastro. «No era de aquí, era extranjero, magrebí, alto, moreno y vestía camiseta y vaqueros».

Tanto ella como el niño estaban «nerviosos» y «asustados», pero sanos y salvos. No tenía llaves de casa, ni teléfono móvil ni nada. En la cartera llevaría unos 30 euros, por lo que lo peor será todas las gestiones que tiene que hacer ahora para anular tarjetas y renovar documentación. «No nos pasó nada, es subsanable y eso es lo que importa», se conforma, aunque le gustaría que la zona donde le ocurrió, que no volverá a pisar, estuviera «más vigilada» para que no haya más víctimas.