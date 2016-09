La Policía Municipal vigilará el uso del cinturón y los dispositivos de retención infantil

La Policía Municipal de Bilbao iniciará el próximo lunes, día 12, y hasta el domingo 18, una campaña para vigilar el uso del cinturón de seguridad y los dispositivos de retención infantil que se enmarca en el Plan Estratégico de Seguridad Vial y Movilidad Segura de Euskadi.

Los agentes reforzarán los controles habituales y comprobarán que tanto las personas conductoras como los acompañantes de la parte delantera y trasera del vehículo hacen un adecuado uso de los dispositivos de seguridad.

La Policía Municipal de Bilbao realizó durante 2015 un total de 72 controles en tres campañas con este objetivo, en las que se controlaron 25.681 vehículos y se interpusieron 118 denuncias.

De ellas, 75 fueron por no usar el cinturón por parte de la persona conductora, 23 por no utilizar el cinturón el pasajero del asiento delantero, otras 17 por no usar el cinturón el pasajero del asiento trasero y 3 por no utilizar el sistema de retención infantil.